Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в режиме видеоконференции приняла участие в Третьем форуме школьного образования «Взлетай!», состоявшемся в Уфе.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в режиме видеоконференции приняла участие в Третьем форуме школьного образования «Взлетай!». Мероприятие прошло в Уфе.

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В его работе участвовал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. ХабировРадий ФаритовичГлава Республики Башкортостан Дискуссионные площадки форума объединили более 500 человек: директоров школ, руководителей органов местного самоуправления, занимающихся сферой образования, представителей органов исполнительной власти и общественных организаций, экспертов.

Вопросы образования, воспитания школьников находятся в центре постоянного внимания Комитета и являются ключевыми для настоящего и будущего страны

В своем выступлении Лилия Гумерова отметила, что вопросы образования, воспитания школьников находятся в центре постоянного внимания Комитета и являются ключевыми для настоящего и будущего страны. Она сообщила о состоявшемся недавно на площадке СФ открытом диалоге с участием заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой на тему «О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации». «Мы были поддержаны в вопросе о необходимости разработки стратегических документов в сфере образования, с определением вектора развития. Это может быть самостоятельная Стратегия развития образования или отдельный раздел в Стратегии 2030», — подчеркнула сенатор.

Говоря о повышении престижа учительской профессии, Лилия Гумерова отдельное внимание уделила оплате труда учителей. «В январе прошлого года было принято Обращение СФ к Правительству по вопросу установления единой системы оплаты труда педагогов. Мы добиваемся, чтобы зарплата учителей была понятной и прозрачной, а подходы к ней одинаковые на всей территории России». Парламентарий напомнила о поручении главы государства Правительству совместно с органами исполнительной власти регионов проанализировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе учителей, и о результатах доложить до 20 апреля 2021 г.

Касаясь темы горячего питания младших школьников, глава Комитета СФ отметила необходимость подготовки специалистов по организации детского питания. «Надо проанализировать, остались ли у нас учебные заведения, которые готовят таких специалистов, по каким программам их готовят. Такие специалисты должны появиться — либо в конкретной школе, либо на конкретный муниципалитет хотя бы один специалист, который бы научил правильно и системно заниматься этой работой», — считает сенатор.

Лилия Гумерова приняла участие в работе Третьего форума школьного образования “Взлетай„

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Лилия Гумерова

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Лилия Гумерова приняла участие в работе Третьего форума школьного образования “Взлетай„

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Лилия Гумерова

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Лилия Гумерова также подчеркнула важность прямого диалога, «живого общения» между родителями и учителями. По ее словам, актуальность проблемы подтвердил опрос в соцсетях по теме образования, проведенный экспертами Комитета. «О проведении опроса узнали свыше 1 миллиона человек, на вопросы ответило 19 тысяч участников. Считаем крайне важным вооружать будущих педагогов, молодых учителей компетенциями, направленными на возможность противостоять современным угрозам. Без этого невозможно усилить на деле воспитательную функцию в школе. Необходимо проанализировать эффективность критериев оценки воспитательных программ в педвузах, а также совместно с учеными и экспертами разработать программы воспитательной деятельности и снабдить ими выпускников педвузов и молодых учителей», — сказала сенатор.

Лилия Гумерова также затронула тему дополнительного образования детей, указав, что оно должно быть востребованным, качественным и доступным. «Здесь также необходим анализ работы учреждений дополнительного образования. Обязательно учтем прозвучавшие на форуме конкретные предложения и инициативы по развитию и сопровождению наших талантливых детей и молодежи», — заключила парламентарий.

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