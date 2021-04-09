Встреча с Сергеем Меняйло

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Сергей Иванович, тема нашей сегодняшней беседы и встречи понятна. Особенно мне Вас спрашивать не о чем, потому что я и так практически всё знаю, знаю и Вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле: Вы к предлагаемой работе готовы? Вы этого хотите внутренне?

С.Меняйло Меняйло Сергей Ивановичврио главы Республики Северная Осетия – Алания : Владимир Владимирович, я готов к работе. Вы же знаете, Владимир Владимирович, что задача, которую Вы поставите, я всегда готов к её выполнению. Спасибо за оказанное доверие. Я постараюсь сделать всё, чтобы его оправдать.

В.Путин: Республика для Вас не чужая, родная по сути. Как Вы видите ближайшие задачи?

С.Меняйло: Владимир Владимирович, я никогда не терял, как и все мы, наверное, связь со своей малой родиной, поэтому знаю обстановку в республике, знаю её состояние, знаю потенциал, который есть, естественно, и те проблемы, которые сегодня есть не только в Республике Северная Осетия – Алания.

Потенциал в республике есть по многим направлениям, само географическое положение, климатические условия, наличие рекреационных зон, наличие природных запасов и ресурсов даёт возможность развивать эти направления, в частности санаторно-курортное направление, которое когда-то в Советском Союзе было сильно развито, туризм, в своё время туристическая отрасль тоже была очень сильно развита, агропромышленный комплекс. Понятно, что вспышка коронавирусной инфекции показала слабые места и проблемы в системе здравоохранения. Эти направления станут приоритетными и основными в работе органов власти Республики Северная Осетия – Алания.

В совокупности с реализацией мероприятий национальных проектов это может дать возможность устойчивому социально-экономическому развитию республики. Для реализации этого потенциала необходимо, на мой взгляд, сегодня разработать индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития. Правительством Российской Федерации было принято решение по десяти регионам, десять регионов включены и уже разрабатывают [свои программы], из них три региона в Сибирском федеральном округе. Эта программа уже где-то в стадии разработки, а где-то в стадии её утверждения. Поэтому я прошу Вас, Владимир Владимирович, включить дополнительно Республику Северная Осетия – Алания для разработки такой индивидуальной комплексной программы. Опыт разработки есть.

Реализация всех этих мероприятий – и национальных проектов, и индивидуальной комплексной программы развития – даст возможность решить те задачи и выполнить те поручения, которые Вы поставили: это создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей многонациональной республики, создание комфортных условий проживания, в том числе и решение вопросов экологии.

Ещё одно направление, которое я планирую продолжать, это укрепление взаимовыгодного сотрудничества с соседними республиками. Глав республик я знаю – это Ставропольский край, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан. Мы друг друга знаем с главами, надеюсь, они меня поддержат в этой работе, и эта работа будет совместная.

Реализация таких направлений, Владимир Владимирович, я думаю, даст соответствующий эффект. У республики есть человеческий потенциал большой, который тоже в совокупности, если использовать, даст соответствующий результат.

Владимир Владимирович, я готов через месяц по основным направлениям, которые я сейчас обозначил, при Вашем согласии доложить конкретные направления, конкретные предложения.

Ещё Владимир Владимирович, я выражаю слова благодарности за оказанное доверие и сделаю всё, чтоб его оправдать.

В.Путин: Вы в конце сказали самое главное: действительно, республика всегда была форпостом России в этом регионе. И самое главное её достояние – это, конечно, люди, люди талантливые, трудолюбивые, очень мужественные. Исторически так сложилось. Очень хороший, высокий уровень образования, поэтому с опорой на эти фундаментальные вещи, которые характеризуют состояние республики, нужно добиваться тех результатов, о которых Вы сейчас сказали, работая по тем направлениям, которые обозначили.

Договорились, Сергей Иванович, через месяц-полтора увидимся, расскажете о том, как Вы входите в дело, а со своей стороны будем делать всё, для того чтобы Вас поддержать.

В добрый час!

С.Меняйло: Есть, Владимир Владимирович.

По поводу индивидуальной комплексной программы: я прошу дать поручение Правительству включить дополнительно республику, а программу мы разработаем с учётом реализации мероприятий национальных проектов.

В.Путин: Хорошо.

С.Меняйло: Есть ещё, Владимир Владимирович, опыт в сибирских регионах, Вы об этом знаете. Я планирую привлекать государственные корпорации, крупные промышленные предприятия и агрохолдинги, для того чтоб в этой индивидуальной комплексной программе они принимали участие, в том числе и бизнес, который сегодня работает в самой республике. И те меры поддержки, которые по Вашему решению приняты Правительством Российской Федерации, позволят развивать в том числе малый и средний бизнес. Для Северной Осетии такое направление, как фермерские хозяйства небольшие, тоже является приоритетом. Поэтому постараюсь сделать всё и через месяц Вам доложить.

В.Путин: Хорошо, Сергей Иванович. Соответствующий документ, указ сегодня будет подписан.

Всего хорошего, удачи!

MIL OSI