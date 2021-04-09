В. Наговицын обсудил вопросы работы Фонда капремонта в Бурятии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также провел прием граждан в дистанционном формате.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия в ходе поездки в регион провел встречу с министром строительства Республики Николаем Рузавиным.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные со строительством онкоцентра в Улан-Удэ, освоением федеральных инвестиций на строительство очистных сооружений, с новой системой финансирования инфраструктурных и социальных объектов, строящихся по типовым проектам и ряд других, рассказал Вячеслав Наговицын. «Договорились о механизме решения этих вопросов».

Вячеслав Наговицын и Николай Рузавин встретились с руководством Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Сенатор входит в рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, созданную в Совете Федерации.

Вячеслав Наговицын и Николай Рузавин встретились с руководством Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

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Вячеслав Наговицын в ходе поездки в регион провел встречу с министром строительства Республики Бурятия Николаем Рузавиным

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Вячеслав Наговицын в ходе поездки в регион провел встречу с министром строительства Республики Бурятия Николаем Рузавиным

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Встреча Вячеслава Наговицына с руководителем Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

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Были подняты вопросы законодательного регулирования порядка формирования планов капитального ремонта, а также капитального ремонта домов, относящихся к памятникам истории и архитектуры и другие вопросы.

В республиканскую программу по капремонту включено более 4 тысяч многоквартирных домов, отметил Вячеслав Наговицын.

Сенатор также провел прием граждан. Мероприятие прошло в режиме телефонного общения. Обращения касались вопросов пенсионных начислений, переселения из аварийного и ветхого жилья, компенсаций за БАМовское жилье, оказания медицинской помощи, обеспечения дровами.

«Поступившие обращения взяты на сенаторский контроль и обязательно будут исполнены в том виде, каком мы договорились на личном приёме. Все обратившиеся будут персонально проинформированы об исполнении обязательств», — сказал парламентарий.

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