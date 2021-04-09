В федеральном тренировочном центре «Крымский» обсудили подготовку к Фестивалю культуры и спорта народов Юга России 2021 года

Source: Russia Ministry of Sport

В Алуште (Республика Крым) в Тренировочном центре спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» состоялось совещание по подготовке Фестиваля культуры и спорта народов Юга России, который планируется провести с 23 по 26 сентября 2021 года в Алуште и Севастополе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Мероприятие прошло под председательством заместителя Министра спорта Российской Федерации Одеса Байсултанова.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой, организацией и проведением Фестиваля, а также предложения по формированию спортивной программы.

По итогам обсуждения были утверждены места проведения соревнований и культурных мероприятий, в том числе финального гала-концерта с участием коллективов из Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии – Алании, Чечни, Ставропольского и Краснодарского краёв, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

В спортивной программе Фестиваля – лёгкая атлетика, мини-футбол, армспорт, волейбол, уличный баскетбол, борьба на поясах, настольный теннис, стрельба из лука, перетягивание каната, гиревой спорт, соревнования силачей, шахматы, городошный спорт и шашки.

В рамках Фестиваля пройдут показательные выступления по национальным видам спорта атлетов из субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также запланирована обширная культурная программа.

В совещании приняли участие заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, глава Администрации города Алушты Галина Огнева, руководители органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта регионов России, входящих в ЮФО и СКФО, представители заинтересованных федеральных и региональных министерств и ведомств.

Пресс-служба Минспорта России

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