В ходе работы в Иркутской области А. Чернышев обсудил вопросы возведения мостового перехода, строительства студгородка в Братске

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялись встречи сенатора с губернатором региона и мэром города Иркутска.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Андрей Чернышев ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области в рамках рабочей поездки в регион встретился с губернатором Игорем Кобзевым. КобзевИгорь ИвановичГубернатор Иркутской области В ходе беседы, в частности, обсуждался проект строительства мостового перехода в нижнем бьефе Братской ГЭС.

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Сенатор отметил, что возведение мостового перехода через Ангару в Братске необходимо. Сейчас автомобильная дорога и железнодорожные пути проходят по плотине гидроэлектростанции, связывая не только городские районы, но и населенные пункты севера региона. С каждым годом растет транспортный поток, увеличивается и нагрузка на гидросооружение. Один из важнейших аргументов в пользу строительства альтернативного перехода — обеспечение безопасности стратегического объекта, сказал парламентарий.

«Реализация этого проекта возможна только при содействии государства, поэтому мы определили вопросы, в решении которых необходима моя поддержка на федеральном уровне», — сообщил Андрей Чернышев.

На встрече также рассматривался проект создания студенческого городка в Братске. Как отметил сенатор, его можно сформировать на базе целлюлозно-бумажного колледжа, индустриально-металлургического техникума и политехнического колледжа, расположенных рядом. Губернатор одобрил эту идею.

«Такое объединение помогло бы в обустройстве территории, прилегающей к учебным заведениям, возведении новых спортивных объектов, создании общей инфраструктуры. У нас появилась возможность организовать в индустриальном Братске центр среднего профессионального образования, а также повысить престиж этих учебных учреждений», — подчеркнул Андрей Чернышев.

Сенатор Андрей Чернышев и мэр Иркутска Руслан Болотов

Состоялась также встреча сенатора с мэром Иркутска Русланом Болотовым. Они обсудили проблемные вопросы развития областного центра и наметили пути их решения.

Так, парламентарий выразил готовность оказать содействие в корректировке границ седьмой подзоны международного аэропорта, которая в начале апреля была поставлена на кадастровый учет. Она включает в себя территории распространения шумового воздействия самолетов, а также выбросов авиатоплива.

Кроме того, Андрей Чернышев подключится к реализации программы обновления трамвайно-троллейбусного и автобусного парка Иркутска. «Городу необходимы новые, более экономичные и комфортные транспортные средства. Решить эту задачу поможет участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказал сенатор.

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