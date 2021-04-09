Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#ЦУП#Союз МС-18#Александр Блошенко09.04.2021 18:50

Депутат Госдумы Денис Кравченко и исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко посетили ЦУП

ЦНИИмаш и Центр управления полётами (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») посетили Исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко и Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральный координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко. Утром в пятницу, 9 апреля 2021 года, они провели ряд встреч с руководством ЦНИИмаш, обсудив наиболее актуальные вопросы развития ракетно-космической отрасли.

Затем Александр Блошенко и Денис Кравченко посетили ЦУП ЦНИИмаш, где наблюдали за пуском с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18», на борту которого находятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. После этого Александр Блошенко и Денис Кравченко провели встречу с молодыми учёными и ветеранами ЦНИИмаш, обсудив насущные проблемы, волнующие работников института.

Среди поднятых тем: финансирование ракетно-космической отрасли, материально-техническое обеспечение научных центров и лабораторий, создание Национального космического центра в Москве, развитие перспективных космических программ, стимулирование притока в отрасль молодых кадров, социальная поддержка сотрудников, в том числе, с помощью решения жилищных вопросов. В преддверии Дня космонавтики и 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, федеральный координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко поздравил сотрудников Роскосмоса и предприятий Госкорпорации с праздником.

«Поздравляю всех с замечательной юбилейной датой, с 60-и летием полёта первого человека в космос, — отметил Денис Кравченко. — Это событие в мировой истории и сегодня имеет значение стратегической важности. Первый полёт Юлия Гагарина дал людям всего мира важнейшие открытия, веру в широчайшие возможности человека в освоении космического пространства, а также мощный импульс в развитии науки и техники. Мы должны с достоинством продолжать начатое, продолжать великие открытия! Желаю всем трудящимся на благо космонавтики благополучия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Мы, представители ракетно-космической отрасли в Федеральном Собрании, и я лично, будем делать всё, чтобы законодательно обеспечить её динамичное развитие. Желаю всем новых успехов и достижений. С праздником!».

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