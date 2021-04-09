Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Казахстан#Космодромы#Байконур#Союз МС-1809.04.2021 21:00

Дмитрий Рогозин провел ряд рабочих встреч на Байконуре

В пятницу, 9 апреля 2021 года, в рамках мероприятий, связанных с запуском транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел рабочие встречи и переговоры с Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым и Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным.

Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана приняли Совместное заявление относительно активизации деятельности обеспечения функционирования комплекса «Байконур». Дмитрий Рогозин также принял участие в Международной конференции, посвящённой 60-летию полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос.

«На полях» указанных мероприятий Дмитрий Рогозин провёл ряд встреч с иностранными партнерами, включая заместителя администратора NASA по пилотируемым программам Кеннета Бауэрсокса, Посла Франции в России Пьера Леви, советника Посольства Китая в России Чжана Юаня, а также руководство компании OneWeb. В ходе переговоров обсудили текущие и перспективные направления двустороннего взаимодействия в области космоса и наметили основные шаги по развитию сотрудничества.

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