Е. Алтабаева встретилась с членами Детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ответила на вопросы, волнующие подростков и поздравила победителей конкурса.

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя встретилась с юными севастопольцами, которые входят в Детский совет при Уполномоченном по правам ребёнка в Севастополе.

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Сенатор поздравила победителей Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны», который был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. От Севастополя в конкурсе участвовали более 150 ребят. Победителями стали школьницы Дана Грабер (рисунок на экране) и Евангелина Астахова (видеоролик). Они были награждены грамотами Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

«Важно, что ребята эмоционально постигают события, произошедшие много десятилетий назад. Важно, чтобы историческую правду знали и защищали и педагоги, и историки-профессионалы, и молодые люди разного возраста», — отметила сенатор.

Во время общения с сенатором ребята предложили увековечить память юных защитников города — героя и установить в Севастополе памятник детям войны.

В ходе встречи также был представлен проект, подготовленный севастопольской школьницей к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Екатерина Алтабаева встретилась с членами Детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Севастополе

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Екатерина Алтабаева встретилась с членами Детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Севастополе

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Екатерина Алтабаева встретилась с членами Детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Севастополе

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«Состоялся интересный разговор. Школьники рассуждали о том, кто такие герои, о присущих им качествах, об идеалах, которые они исповедуют. Обсуждали, что ребята могут сделать для того, чтобы защищать права своих сверстников, чтобы сохранять историю и наши традиции», — сказала Екатерина Алтабаева.

Сенатор ответила на вопросы подростков, касающиеся организации процесса школьного и внешкольного образования, профориентации, повышения финансовой грамотности учащихся, организации досуга и др.

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