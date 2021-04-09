Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание на тему «Вопросы достижения показателей цифровой зрелости субъектами Российской Федерации».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области в режиме видеоконференции провел рабочее совещание на тему «Вопросы достижения показателей цифровой зрелости субъектами Российской Федерации».

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В мероприятии приняли участие проректор МГУ им. М.В.Ломоносова Олег Карасев, руководитель направления «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок Александр Малахов, представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, профильных региональных органов исполнительной власти и экспертного сообщества.

Константин Долгов сообщил, что совещание проводится в рамках подготовки к заседанию Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, которое состоится 15 апреля под председательством первого заместителя Председателя СФ Андрея Турчака ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и при участии заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Парламентарий подчеркнул, что Совет Федерации как палата регионов выступает за активное вовлечение представителей субъектов РФ в разработку и согласование стратегических документов и нормативных актов в сфере цифровой экономики.

Роль регионов в обеспечении цифровой трансформации социальной сферы и отраслей экономики является ключевой, однако необходимо повышать эффективность механизмов ее реализации

«Важно помнить, что за терминами «цифровая зрелость» и «цифровая трансформация», за всеми целевыми значениями достижения показателей, за всеми цифрами на бумаге или на экране монитора стоит реальное повышение качества жизни людей. Именно это является нашей главной задачей. И в этом смысле роль регионов в обеспечении цифровой трансформации социальной сферы и отраслей экономики является ключевой, однако необходимо повышать эффективность механизмов ее реализации», — указал Константин Долгов.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Константин Долгов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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По словам сенатора, 15 апреля в рамках заседания Совета по цифровой экономике состоится целый ряд мероприятий, направленных на сбор, консолидацию и учет позиций регионов. «Во‑первых, ответственные заместители министров представят свои доклады по отраслевым показателям цифровой зрелости, и мы сможем адресовать им все наши вопросы и предложения. Во‑вторых, состоится стратегическая сессия Центра стратегических разработок, в рамках которой рабочие группы руководителей цифровой трансформации сформулируют свои предложения по обеспечению достижения показателя «цифровая зрелость» и национальной цели «цифровая трансформация». Эти инициативы будут представлены Андрею Турчаку и Дмитрию Чернышенко».

Константин Долгов обратил внимание на необходимость внедрения конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, в том числе созданных на базе технологии искусственного интеллекта. «Это основа нашей технологической независимости на годы и десятилетия вперед».

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