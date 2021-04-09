Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание в Рязани на тему «Актуальные проблемы, сдерживающие развитие социального предпринимательства в регионе».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области провела совещание в Рязани на тему «Актуальные проблемы, сдерживающие развитие социального предпринимательства в регионе».

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина, представители региональных органов исполнительной власти, предприниматели.

Заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Нина Соломонова рассказала, что в регионе проводится работа по формированию реестра социальных предприятий. 16 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) включены в реестр и имеют статус социального предприятия.

По ее словам, субъект МСП, которому присвоен статус социального предприятия, может воспользоваться всеми мерами государственной поддержки: финансовой, имущественной, информационной, консультационной, получить налоговые льготы. На базе автономной некоммерческой организации «Центр бизнеса Рязанской области» создан Центр инноваций социальной сферы для оказания поддержки субъектам МСП в сфере социального предпринимательства.

Ирина Петина провела совещание в Рязани на тему «Актуальные проблемы, сдерживающие развитие социального предпринимательства в регионе»

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Ирина Петина провела совещание в Рязани на тему «Актуальные проблемы, сдерживающие развитие социального предпринимательства в регионе»

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Ирина Петина провела совещание в Рязани на тему «Актуальные проблемы, сдерживающие развитие социального предпринимательства в регионе»

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Кроме того, продолжила Нина Соломонова, на Бизнес-портале Рязанской области создан раздел «Поддержка социального предпринимательства», где размещена информация о льготах социально ориентированному бизнесу и кейс по поддержке социального предпринимательства.

Она также отметила, что выявлен ряд проблем, сдерживающих развитие социального предпринимательства в регионе. Среди них — недостаточная популяризация деятельности соцпредприятий, низкий уровень информированности, недостаточный уровень бизнес-компетенций.

Индивидуальные предприниматели Татьяна Матузина, Анна Хоботова и Юрий Воинов в ходе совещания подняли вопрос о необходимости составления исчерпывающего перечня требований, которые предъявляются к ним при лицензировании деятельности.

Ирина Петина предложила заключить соглашения между «Центром бизнеса Рязанской области» и профильными министерствами для обучения, определения порядка консультирования предпринимателей при лицензировании. Это предложение было поддержано представителем правительства Рязанской области, даны соответствующие поручения.

«Необходимо обмениваться мнениями, выявлять острые вопросы и проблемы, находить пути их решения, снимать барьеры на пути развития социального предпринимательства, оказывать поддержку со стороны органов власти. Именно эффективное социальное предпринимательство позволит повысить качество и доступность социальных услуг», — подчеркнула сенатор.

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