Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Скафандр#UNITY09.04.2021 20:10

«Мечтатель» прибыл на МКС

Сегодня, 9 апреля 2021 года, на борт Международной космической станции прибыл в составе 65-й длительной экспедиции прибыл необычный член экипажа. Скафандр «Мечтатель» создан из рисунков детей с онкологическими заболеваниями из 10 стран и 20 городов. Маленькие художники из России, Швейцарии, Сербии, Замбии, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Армении, Замбии оставили свои мечты о здоровой и счастливой жизни на Скафандре Мечтатель.

«Мечтатель» будет четвертым арт-скафандром, побывавшим на Международной космической станции. Изначально идея создать скафандр из рисунков онкологических пациентов родилась в 2015 году у американского арт-терапевта Йена Сайена, основателя программы «Искусство в медицине» в госпитале MD Anderson и астронавта NASA Николь Стотт. Первый такой арт-скафандр под названием «Мужество» разрисовали только пациенты MD Anderson. Арт-проект «Скафандр» был создан для привлечения внимания международной общественности к проблеме онкологических заболеваний и объединения людей, которые столкнулись с этой бедой. Желание дать таким пациентам надежду на выздоровление очень скоро объединило много стран.

Уже в 2016 году к проекту присоединились дети из России, которые вместе с пациентами из Германии, Японии, США и Канады создали скафандр «Unity» («Единство»). Тогда в нашей стране появилось общественное движение, а теперь — благотворительный фонд «UNITY», развивающий данный арт-проект в партнерстве с американским фондом Space for Art Foundation, при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и предприятий ракетно-космической отрасли.

«Космос, творчество и здоровье детей — это те темы, которые продолжают объединять страны. Терапия искусством очень полезна для онкопациентов. Помимо психологической поддержки существуют исследования, говорящие о том, что арт-терапия уменьшает болевые ощущения. К тому же, эти занятия связаны с темой космоса, которая всем интересна. В России данный проект очень понравился. Его поддерживают космонавты. И в 2017 году уже вместе с Роскосмосом мы сделали арт-скафандр „Победа“, который в октябре того же года достиг звезд», — рассказала президент благотворительного фонда UNITY Алёна Кузьменко.

У каждого красочного скафандра есть имя — «Мужество», «Единство», «Победа». «Мужество» символизирует силу духа всех детей, столкнувшихся с тяжелым заболеванием, их родителей, врачей, «Единство» cтал первым международным арт-скафандром, название «Победа» придумал космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, который встретил «Победу» на борту МКС.

«Все, что связано с мечтой, на первый взгляд, кажется эфемерным, но по словам основателя проекта арт-терапевта Йена: „Когда мы мечтаем вместе, мы создаем новую реальность“. И на самом деле, казалось бы невозможное, отправить свою частичку в космос, становится возможным, благодаря усилиям неравнодушных людей в космической отрасли, которые тоже поверили в нашу мечту.»

Изначально была идея назвать скафандр «Мечта», но потом мы поняли, что он совсем как живой и олицетворяет каждого художника-мечтателя, участвующего в проекте, — объясняет Алена Кузьменко. Восемь стран организаторы объездили лично, а из Сербии и США рисунки прислали. Их потом перенесли на скафандр художники, поскольку из-за пандемии коронавируса команда благотворительного фонда UNITY не смогла воспользоваться приглашением сербского министра и американских партнеров. Так что арт-скафандр, идя в ногу со временем, тоже немножко поработал «на удаленке».

«Мечтатель» проехал всю нашу страну — от Калининграда до Благовещенска и даже посетил Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге. Зимний волшебник не только пообщался с мужественными, сильными духом ребятами, рисовавшими свои мечты, но и сам изобразил на скафандре снежинку, ставшую олицетворением всех желаний, которые приходят к нему в письмах.

Конечно, самая заветная мечта маленьких художников, их родителей и врачей во всех странах мира — это полное выздоровление. А изображают ребята это по-разному. Дети, находящиеся в больнице, часто рисуют дом или школу. Многие хотят завести домашнего питомца. Благодаря их желаниям на «Мечтателе» появились собаки, кошки, рыбы, птицы. Кто-то хочет отправиться в путешествие и изображает море. Есть и необычные желания. Например, одна маленькая пациентка хочет, чтобы пятьдесят кошек отправились в космос. Кстати, на «Мечтателе» гораздо больше рисунков космической тематики, чем на «Победе». Но, тем не менее, осталось место и для цветочков, бабочек, спортсменов и просто любимых игрушек.

За два года на «Мечтателе» появилось более двухсот рисунков. Организаторы отмечают, что часто рисуют всей семьей, ведь для родителей порой такая психологическая поддержка бывает важнее, чем для детей. Таким образом, участников в проекте намного больше, чем 200. В каждом рисунке энергия нашего маленького художника, его семьи, друзей, врачей, всех тех, кто за него переживает, волонтеров. Если ребенок совсем маленький, мама может поставить его ладошку на ткань и обвести. А вот подростков в больнице гораздо сложнее чем-то увлечь. Но когда в гости приезжает настоящий космонавт или кто-то из участников наземных экспериментов, в частности, Анастасия Степанова или Марк Серов, то глаза загораются у всех пациентов, независимо от возраста. В арт-проекте участвовали российские космонавты Юрий Гидзенко, Фёдор Юрчихин, Александр Мисуркин, Александр Лазуткин, Михаил Корниенко, Андрей Бабкин и Николай Тихонов. С борта МКС к ребятам также обращались Сергей Рязанский, Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

Еще один интересный момент, который отличает «Мечтателя» от всех остальных арт-скафандров — это его полет в космос. По случайному стечению обстоятельств скафандр «Мечтатель» доставлен на борт на пилотируемом корабле «Союз МС-18» вместе с экипажем 65-й длительной экспедиции МКС. Все остальные Скафандры были доставлены на борт грузовыми кораблями. Таким образом, «Мечтатель» станет полноценным членам экипажа космического корабля, а на борту его встретят космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков.

Арт-скафандры с детскими рисунками стали миротворцами, а темы детского здоровья, искусства и космоса объединяют страны и континенты и напоминают нам, взрослым о том, что по-настоящему важно.

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