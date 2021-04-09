Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Восточный#Центр Хруничева09.04.2021 03:05

Монумент ракете-носителю «Протон-М» торжественно открыли на Байконуре

В среду, 7 апреля 2021 года, на космодроме Байконур прошла торжественная церемония открытия монумента ракете-носителю «Протон-М». Макет изготовлен и установлен силами филиала Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Дата открытия выбрана неслучайно, ведь именно 7 апреля 2001 года состоялся первый пуск ракеты-носителя «Протон-М».

Торжественную речь произнес генеральный директор ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов, он вручил почетные грамоты отличившимся сотрудникам филиала на Байконуре. После чего состоялось символическое перерезание красной ленты. В нем также приняли участие директор Космического центра «Южный» Валинур Агишев, заместитель генерального директора ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос») Роман Хохлов и руководитель рабочей группы по изготовлению макета ракеты-носителя «Протон-М» Иван Козлов.

Монумент установили на въезде на космодром, таким образом, чтобы любой желающий мог его посетить. Поэтому и жители города приняли активное участие в мероприятии, так вокальные коллективы подготовили музыкальные номера, а учащиеся Международной космической школы имени академика В.Н. Челомея произвели пуск ракет, собранных своими руками.

MIL OSI