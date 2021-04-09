Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#МКС-65#Союз МС-1809.04.2021 16:20

На МКС 10 человек

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18), пристыковавшегося сегодня к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции за 3 часа 23 минуты, открыли переходные люки и перешли на борт МКС. Затем состоялся первый сеанс связи экипажа 64-й длительной экспедиции с Центром управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

После открытия люков между пилотируемым кораблем «Союз МС-18» и станцией начал работу экипаж в составе 10 человек: космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Олега Новицкого, Петра Дуброва, а также астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер, Марка Ванде Хая и представителя Японского космического агентства Соичи Ногучи. Для Олега Новицкого и Марка Ванде Хая это уже не первая космическая «командировка» на околоземную орбиту, а вот для Петра Дуброва, члена первого «открытого» набора отряда космонавтов Роскосмоса, — дебютный полет.

Пилотируемый корабль «Союз МС-18» доставил на борт МКС 169 кг полезных грузов, включая укладки для проведения космических экспериментов и медико-биологических исследований по российской научной программе, расходное оборудование и вспомогательный комплект бортовой документации, средства гигиены и наборы свежих продуктов, а также памятную фотографию Юрия Алексеевича Гагарина и юбилейную символику к 60-летию первого полета человека в космос.

Планируемая продолжительность полёта пилотируемого корабля «Союз МС-18» в составе российского сегмента Международной космической станции — 191 сутки. Планируется, что в октябре с.г. на Землю вернется экипаж в составе космонавта Олега Новицкого с двумя участниками космического полета, которые прилетят на корабле «Союз МС-19» в рамках реализации научно-просветительского проекта «Вызов». Космонавт Роскосмоса Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай останутся на станции еще на несколько месяцев.

В программе новой длительной экспедиции — более полусотни научно-прикладных исследований и экспериментов, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями. Выполнение двух экспериментов планируется в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, 5 — по космическому материаловедению, 2 — по физике космических лучей, а также 20 связаны с технологиями освоения космического пространства.

Кроме того, экипажу выпадет большая работа по приему модуля «Наука»: подготовка к расстыковке модуля «Пирс», загрузка и отстыковка корабля «Прогресс МС-16» совместно с «Пирсом», осмотр поверхности надирного узла модуля «Звезда», в том числе с использованием манипулятора SSRMS, стыковка модуля «Наука» к российскому сегменту МКС, открытие его люков, расконсервация и разгрузка модуля. За время своей экспедиции Олегу Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Петру Дуброву — пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию нового российского модуля «Наука».

На 17 апреля 2021 года запланировано возвращение экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» с экипажем МКС-64 в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс. Кроме того, на 22 апреля с мыса Канаверал запланирован пуск ракеты-носителя Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon USCV-2, который доставит на МКС экипаж в составе Шейна Кимброу, Мегана Макартура, Акихико Хосидэ и Тома Песке. На МКС ожидается сразу 11 человек.

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