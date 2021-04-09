Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур#РКЦ Прогресс#РКК Энергия#НПО автоматики09.04.2021 10:51

Поехали! «Ю.А. Гагарин» стартовал к МКС

Спустя 60 лет после Юрия Алексеевича Гагарина знаменитое «Поехали!» произнес командир транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, когда ракета оторвалась от стартового стола. В пятницу, 9 апреля 2021 года, в 10:42:41 по московскому времени со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». В соответствии с циклограммой полета в 10:51:30 мск корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите.

Согласно поступившей телеметрической информации, старт, разделение ступеней и космического корабля прошли в штатном режиме. В настоящее время транспортный корабль «Союз МС-18» продолжает автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела корабль на орбиту с параметрами:

Минимальная высота над поверхностью Земли — 199,75 км;

максимальная высота над поверхностью Земли — 242,79 км;

период обращения — 88,64 минуты;

наклонение — 51,67 градуса.

Полет пилотируемого корабля «Казбеков» (позывной экипажа) проходит по т.н. «сверхбыстрой», двухвитковой схеме сближения, которая позволит ему достичь МКС предварительно за 3 часа 25 минут после старта. Его причаливание к модулю «Рассвет» российского сегмента станции запланировано в 14:07:51 мск (±3 мин). Начало второй прямой трансляции — в 13:30 мск в разделе «Онлайн трансляции» сайта Госкорпорации «Роскосмос». Встретят Олега Новицкого, Петра Дуброва и Марка Ванде Хая находящиеся на борту Международной космической станции космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт JAXA Соичи Ногучи.

В связи с предстоящим праздником на обшивку корабля нанесена надпись «Ю.А. Гагарин», а портретом космонавта и официальная символика празднования 60-летия полета первого человека в космос украшены головной обтекатель ракеты-носителя. Кстати, индикатором невесомости, который указал о выходе корабля на орбиту, как рассказали ранее космонавты, стала игрушка котенка по имени Гав.

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Нынешний пуск стал третьим для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем семейства «Союз МС» и экипажем на борту (пуск в беспилотном режиме состоялся 22 августа 2019 года, следующие пуски — 9 апреля и 14 октября 2020 года). Ракета «Союз-2.1а» пришла на смену «Союзу-ФГ» в миссиях по доставке космонавтов и астронавтов на Международную космическую станцию.

«Союз-2.1а» — российская ракета-носитель, разработанная в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос), предназначена для вывода на околоземную орбиту различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников. Цифровая система управления ракеты создана специалистами Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н.А. Семихатова (г. Екатеринбург, входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос»): на нее установлен комплект базовых блоков семейства «Малахит».

Главное преимущество ракеты «Союз-2.1а» по сравнению с «Союзом-ФГ» — это цифровая, а не аналоговая система управления. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счет усовершенствования системы управления и двигательных установок первой и второй ступеней.

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