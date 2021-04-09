Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Союз МС-18#МКС-65#МКС#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур09.04.2021 11:46

Полет ракеты-носителя «Союз-2.1а» из космоса

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся в данный момент на борту Международной космической станции, запечатлели полёт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18).

В настоящее время полет космического корабля проходит штатно, состояние экипажа хорошее. Об этом сообщил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовал на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур в 10:42 мск. На нем к МКС отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Полет до МКС займет около трех часов, пристыковка к модулю «Рассвет» запланирована на 14:07 мск.

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