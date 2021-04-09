Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Юрий Гагарин09.04.2021 17:45

Протон-ПМ организовал художественную выставку ко Дню космонавтики

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») организовала выставку картин, приуроченную к профессиональному празднику и 60-летию первого полёта человека в космос. Автором работ, выполненных в технике сухой пастели, выступил молодой инженер-конструктор предприятия Артём Ознобишин. Серия «Дорога в космос» в течение года будет демонстрироваться на площадках предприятия, в образовательных учреждениях-партнёрах и пермском планетарии.

Картины иллюстрируют знаковые моменты подготовки полёта в космос Юрия Гагарина — грандиозной работы, в которой были задействованы лучшие умы страны, армия рабочих и спецтехники, заводы и конструкторские бюро. Последовавший за этим триумф первого космонавта и всего Союза сделал возможным наше настоящее, дав старт бурному развитию технологий. Сегодня уже трудно представить жизнь без мобильной связи, спутникового телевидения, интернета — благ, ставших доступными благодаря освоению внеземного пространства.

“Изобразить подвиг Юрия Гагарина — задача грандиозная, — делится Артём Ознобишин. — И здесь мне на помощь пришла целая библиотека статей, фотографий и видео. По кусочкам, штрих за штрихом, стараясь выдерживать историческую достоверность, я создавал картины, посвящённые первому полёту человека в космос. В них мне хотелось подчеркнуть значимость каждого этапа подготовки, ведь именно путь к вершине, а не сама она, наполняет событие радостью и торжеством.

Артём Ознобишин окончил Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова. Инженерное образование получил на аэрокосмическом факультете Пермского национального исследовательского политехнического университета. Начинал в качестве испытателя-механика на стенде испытаний газотурбинных установок, а сегодня трудится в конструкторском бюро исследований. Интерес к искусству Артём проявлял с раннего детства, но сформировать его сумел лишь к двадцати годам. В технике сухой пастели работает больше пяти лет. Убеждён, что в создании картин, вызывающих неподдельные чувства и эмоции людей, помогают осознанная идея и владение языком искусства. С 2020 года является членом Союза пастелистов России.

MIL OSI