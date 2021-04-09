Уроки пандемии надо перевести на язык правовых актов. Колонка В. Матвиенко в «Парламентской газете»

Source: Russia – Council of the Federation

Россия с честью выдержала коронавирусное испытание, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

На этой неделе отмечался Всемирный день здоровья. В этом году его девиз — «Построим более справедливый, более здоровый мир» — на фоне глобальной борьбы с распространением коронавируса звучит более чем актуально. Ведь пандемия явилась одним из самых серьёзных вызовов в истории человечества. А после Второй мировой войны — пожалуй, самым серьёзным.

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Сейчас уже очевидно, что Апокалипсиса не будет, победа над инфекцией — вопрос времени. Однако, убеждена, это не повод для успокоения. По мнению учёных, специалистов, вирусные угрозы, подобные той, с которой мы имеем дело сейчас, могут стать таким же глобальным вызовом, неотъемлемой частью нашей реальности, какими уже стали загрязнение окружающей среды и изменение климата. И игнорировать такую вероятность мы не имеем права. Следовательно, необходимо всесторонне и основательно изучить всё, что связано с возникновением и распространением нынешней коронавирусной инфекции, её преодолением с тем, чтобы в случае, если что‑то подобное повторится, не дать застать себя врасплох.

Ни одна страна не может похвастаться тем, что встретила пандемию полностью во всеоружии. ООН, ВОЗ приложили усилия для координации деятельности международного сообщества, направленной на блокирование распространения коронавируса, устранение его последствий

И всё же, как все мы видим, главная тяжесть преодоления пандемии легла на национальные государства. Это, считаю, один из важнейших уроков мирового опыта борьбы с обрушившимся на мир бедствием, и уроков на будущее.

Сегодня мы можем обоснованно заявить, что отечественная система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом. И, прежде всего, в главном — в том, что касается сохранения жизни и здоровья людей. Россия выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие другие государства. Это результат действия целого ряда факторов: своевременного и умелого осуществления комплекса санитарно-эпидемиологических мер, слаженной деятельности органов власти всех уровней, высокой степени консолидации российского общества. Трудно переоценить вклад в противодействие пандемии, оказание помощи гражданам со стороны добровольцев, неправительственных организаций, других структур гражданского общества. И, конечно же, это в огромной степени результат самоотверженной в самом строгом значении этого слова работы врачей, всего медицинского персонала. Не будет преувеличением сказать, что они приняли на себя первый удар пандемии, с честью выдержали его. Россия глубоко благодарна своим медицинским работникам.

Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время

Я лично в этом уверена. Произойдёт это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны — условия для этого в основном уже созданы. А в том, что всё в итоге будет именно так, меня убеждает статистика, показывающая динамику роста числа желающих сделать вакцинацию. Причём это тенденция, характерная не только для столицы, но и для большинства субъектов Российской Федерации. Наша страна уже сейчас входит в десятку по числу сделанных прививок. И позиция будет только укрепляться. Ещё раз в этой связи с удовлетворением и благодарностью хочу отметить особое осознанное гражданское поведение россиян.

Мы вправе гордиться и тем, что именно в нашей стране создана первая в мире эффективная вакцина от коронавируса «Спутник V», разработаны и введены в гражданский оборот другие вакцины. Высокая эффективность российских вакцин полностью доказана, они действенны в отношении всех известных мутаций ковида.

Пандемия коронавируса — беда для всего человечества. И преодолеваться должна совместными усилиями. Наша позиция в этом вопросе чётко сформулирована Президентом России Владимиром Путиным: «Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим, общественным достоянием». Наша страна готова предоставить нуждающимся странам технологии. И мы это делаем, несмотря на попытки определённых сил политизировать этот вопрос, перекрыть дорогу российским вакцинам. Спрос на них постоянно растёт, всё большее число стран хотят российские вакцины, поэтому параллельно с удовлетворением нашего внутреннего спроса наращиваем их производство и за рубежом. Тем самым не первый раз в своей истории Россия помогает другим странам, народам в преодолении нависшей над ними опасности.

Отмечая эти достижения, мы обязаны помнить и о тех проблемах, с которыми столкнулись в начале пандемии. В их числе — дефицит коек в стационарах, средств индивидуальной защиты, сбои в механизмах финансирования учреждений здравоохранения. Сейчас всё это отлажено. Считаю, обретённый трудный опыт, выводы из него органам государственной власти следует систематизировать, перевести на язык правовых актов.

В том числе продолжить модернизацию инфекционной службы, чтобы развивать и поддерживать на современном уровне соответствующую материально-техническую базу, быть во всеоружии перед новыми угрозами

Так мы сможем повысить уровень противодействия инфекционным заболеваниям, сберечь здоровье и жизни многих тысяч людей.

Также необходимо внимательно проанализировать в свете накопленного опыта всю правовую базу, регулирующую санитарно-эпидемиологическую службу, отечественную систему здравоохранения в целом. Речь не идёт о какой‑то коренной её ломке. В этом нет нужды. Российское здравоохранение, как я уже сказала, убедительно продемонстрировало свою надёжность в чрезвычайных обстоятельствах. На мой взгляд, федеральный Центр, региональные власти, структуры органов здравоохранения всех уровней действовали оперативно и в то же время аккуратно, взвешенно. Не было допущено ничего, что можно было бы назвать непродуманным решением, крупной ошибкой. Это позволило нам обойтись без сколько‑нибудь масштабного локдауна, без серьёзного спада экономики, способствовало сохранению потенциала её роста.

Вместе с тем, это тоже факт, выявились и проблемы, которые необходимо решать. В том числе остро дала о себе знать нехватка врачей, медицинского персонала в целом, дефицит лечебных учреждений в сельской местности, малых и средних городах, недостаточная эффективность системы обязательного медицинского страхования. Всё чаще можно услышать мнение о том, что следует усилить централизацию государственного управления сферой здравоохранения, включая бюджетные средства, как ключевое условие повышения качества медицинской помощи в нашей стране.

Вот почему так важно осмыслить приобретённый опыт, закрепить его в виде нормативных правовых актов, обеспечивающих дальнейшее совершенствование нашей системы здравоохранения. Совет Федерации постоянно держит в поле зрения эти вопросы.

Валентина Матвиенко,

Председатель Совета Федерации

Источник: «Парламентская газета».

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