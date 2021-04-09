Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Национальные приоритеты#Год науки#Юрий Гагарин09.04.2021 22:45

Флешмоб «Наука – это космос»

2021 год объявлен Годом науки и технологий в Российской Федерации. В этот год развитию инновационных технологий, привлечению молодых людей в область науки, повышению вовлеченности научных центров в реализацию Стратегии научно-технического развития России будет уделяться особое внимание.

К 60-летию со дня первого полета человека в космос АНО «Национальные приоритеты», оператор Года науки и технологий в России, совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и при поддержке Роскосмоса запускает всероссийский флешмоб «Наука — это космос».

Главная цель акции — рассказать широкой аудитории о том, что научные открытия позволили человечеству покорить космос. Результаты научных исследований и разработок настолько плотно вошли в человеческий обиход, что перестали восприниматься как «открытия». Основная идея акции состоит в том, чтобы поддержать российскую науку и напомнить, какой вклад в освоение космоса, в технологический прогресс в целом внесли разработки учёных, как повлияли их изобретения на нашу повседневную жизнь.

Чтобы присоединиться к флешмобу, пользователям ВКонтакте, Instagram, Тик-Ток необходимо разместить пост с изображением или видео любого простого предмета или явления, объяснить, как оно связано с наукой, поставить хэштеги #НаукаЭтоКосмос #ГодНауки, #Гагарин60, #РоссийскийКосмос и предложить своим друзьям принять участие в акции и передать эстафету. Старт флешмобу дал Герой России, космонавт Сергей Рязанский.

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