А. Шевченко: Мы гордимся, что судьба первого космонавта Земли прочно связана с Оренбуржьем

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор огласил приветствие Председателя СФ в адрес организаторов, участников и гостей торжественных мероприятий в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области принял участие в мероприятиях в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

Сенатор посетил открывшийся после реконструкции музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных в Оренбурге. В музее воссоздана мемориальная комната, в которой прошла их свадьба и хранятся некоторые личные вещи; экспозиция передает атмосферу эпохи, в которой жила молодая семья Гагариных.

Андрей Шевченко огласил приветствие Председателя Совета Федерации в адрес организаторов, участников и гостей торжественных мероприятий, посвященных празднованию 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос.

«Особую гордость вызывает тот факт, что первым человеком, полетевшим в космос, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин, становление которого как будущего летчика-космонавта связано с Оренбургской землей. Именно здесь будущий покоритель космоса постигал азы профессии летчика в 1-м Чкаловском военном авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова и, как с гордостью вспоминал позже, получил власть над самолетом», — отмечается в приветствии Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Андрей Шевченко принял участие в заседании совместной рабочей группы по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Оренбургской областью РФ

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Андрей Шевченко принял участие в заседании совместной рабочей группы по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Оренбургской областью РФ

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Андрей Шевченко принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию первого полета человека в космос

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Андрей Шевченко

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Андрей Шевченко принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию первого полета человека в космос

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Андрей Шевченко принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию первого полета человека в космос

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Андрей Шевченко принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию первого полета человека в космос

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Парламентарий также принял участие в заседании совместной рабочей группы по вопросам развития сотрудничества между Оренбургской областью и Республикой Беларусь. Официальную делегацию возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко.

По словам Андрея Шевченко, стратегическое партнерство между сторонами развивается на основе Соглашения между Правительством Оренбургской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Обе стороны заинтересованы в развитии взаимной торговли, организации совместных производств, взаимодействия в гуманитарной сфере.

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