В. Наговицын обсудил на встрече с главой Республики Бурятия А. Цыденовым вопросы развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сложившаяся практика взаимодействия регионального правительства с сенаторами и координация со стороны главы Республики даёт очень хорошие результаты, отметил сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия в рамках работы в регионе встретился с главой Республики Алексеем Цыденовым. ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия

В беседе обсуждался ход исполнения поручений главы региона, которые ежегодно формируются на основе предложений министерств правительства Бурятии и требуют решения на федеральном уровне.

Как сообщил Вячеслав Наговицын по итогам встречи, сложившаяся практика взаимодействия регионального правительства с сенаторами и координация со стороны главы Республики даёт очень хорошие результаты.

Из 30 поручений, утверждённых главой Бурятии на 2021 год, восемь поручений полностью отработаны и по ним получены результаты, остальные 22 находятся в работе

«Так, из 30 поручений, утверждённых главой Бурятии на 2021 год, восемь поручений полностью отработаны и по ним получены результаты, остальные 22 находятся в работе», — уточнил парламентарий.

По его словам, среди стоящих на контроле — такие важные вопросы, как модернизация системы теплоснабжения Улан-Удэ, защита города от затопления, включение его в федеральную программу «Чистый воздух». Кроме того, это строительство очистных сооружений, инфекционной больницы в Улан-Удэ, решение вопроса оборота земли в населенных пунктах на территории национальных парков и центральной экологической зоны, финансирование лесоустроительных работ и многие другие темы.

«Как показала практика, концентрация всех усилий на конкретных задачах позволяет Республике добиваться желаемых результатов», — сказал Вячеслав Наговицын.

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