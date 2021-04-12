Минэнерго России ведёт доработку механизма оптимизации загрузки электросетевого комплекса

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 12 апреля. – Минэнерго России продолжает работу по оптимизации загрузки электросетевого комплекса, в том числе в рамках доработки проекта постановления, устанавливающего особенности определения стоимости услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности.

На площадке Минэнерго России организована рабочая группа, которая объединила более 50 представителей крупнейших компаний: потребителей и производителей электрической энергии, а также сетевых организаций.

После проведения ряда заседаний рабочей группы, сбора и анализа дополнительной информации Минэнерго России приняло решение доработать проект с учетом предложений потребителей электроэнергии.

В частности, в Постановлении предполагается установить фиксированную величину оплачиваемого резерва без последующего поэтапного увеличения. Кроме того, планируется изменить методику подсчёта величины резервируемой потребителями мощности и рассчитывать её, исходя из пикового почасового потребления электроэнергии за длительный период. Также снижение тарифов на услуги по передаче электроэнергии, которое произойдет при отказе потребителя от неиспользуемого резерва, предлагается осуществлять с первого года внедрения указанного механизма за счет снижения необходимой валовой выручки электросетевых организаций на плановую величину оплачиваемого резерва.

22.03.2021

Началось создание схемы внешнего электроснабжения якорного резидента территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» – Горно-обогатительного комплекса «Инаглинский».

MIL OSI