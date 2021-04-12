М. Львова-Белова: В Пензенской области уделяется большое внимание внедрению инноваций в социальной сфере

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в оперативном совещании, прошедшем в правительстверегиона.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области приняла участие в оперативном совещании, прошедшем в правительстве региона.

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Сенатор выступила с докладом на тему «О внедрении социальных инноваций на территории Пензенской области». Парламентарий предложила ряд инициатив, которые послужат улучшению качества жизни детей и взрослых, находящихся в социально уязвимом положении. «Все инновации основаны на сотрудничестве государственных и некоммерческих организаций, а также на привлечении к проблеме федерального центра и моих усилий в качестве сенатора», — рассказала Мария Львова-Белова.

По ее словам, одно из направлений — помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Сегодня на федеральном уровне большое внимание уделяется ситуации, связанной с помещением их под надзор в соответствующие организации.

«Предлагаю провести в Пензенской области независимый аудит, чтобы проверить, как сегодня в нашем регионе работает соответствующее Постановление Правительства РФ. Это позволит выявить сильные стороны. Пензенская область имеет все возможности стать одним из наиболее передовых регионов в этом вопросе и отработать самые современные подходы», — пояснила сенатор.

Мария Львова-Белова также предложила провести анализ успеваемости детей-сирот, в том числе с инвалидностью, поступающих в высшие учебные заведения на льготной основе. «По итогам нужно внедрить соответствующие меры поддержки».

Мария Львова-Белова приняла участие в оперативном совещании, прошедшем в правительстве региона

Второе направление, требующее инноваций в регионе, – это поддержка людей с инвалидностью, сказала парламентарий. «Необходимо выходить на сопровождаемое проживание молодых людей с инвалидностью, которые сегодня находятся в домах ветеранов и психоневрологических интернатах. Если перевести на альтернативный формат не удастся в ближайшее время, тогда стоит рассмотреть возможность их дополнительного обучения, полезной занятости и досуга», — считает парламентарий.

Сенатор также коснулась вопросов поддержки многодетных семей, улучшения качества питания в школах для льготных категорий детей, развития инклюзивного туризма.

В ходе совещания врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил заместителям председателя правительства региона и профильным министрам проработать каждое из этих направлений.

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