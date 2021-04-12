О. Алексеев: У Саратовской области особое притяжение Земли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принят участие в торжествах, посвященных Дню космонавтики.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области во время рабочей поездки в регион посетил Энгельсский район и принял участие в торжествах, посвященных 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина.

В юбилейный День космонавтики в Энгельсе состоялся торжественный митинг у памятника Юрию Гагарину и Сергею Королеву. Памятник носит название «Перед полетом…».

Олег Алексеев напомнил, что Саратовская область неофициально называют космической гаванью. «Юрий Гагарин учился в Саратовском индустриальном техникуме и аэроклубе, где совершил свой первый самостоятельный полет на самолете «Як-18».

У области особое притяжение Земли: первый космонавт мира приземлился в Энгельсском районе, второй – в Краснокутском

Саратовская область также встретила и первого человека, совершившего длительный космический полёт, – космонавта номер два Германа Титова. «У области особое притяжение Земли: первый космонавт мира приземлился в Энгельсском районе, второй – в Краснокутском», – отметил парламентарий. «Митинг начался ровно в 10:55 – именно в это время первый космонавт планеты коснулся земли после катапультирования из спускаемого аппарата «Восток-1».

Знаменательному событию был посвящен праздничный концерт в энгельсском центре «Дружба». Перед началом мероприятия сенатор осмотрел тематическую выставку «Покорение космоса».

Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион принял участие в торжествах, посвященных 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион принял участие в торжествах, посвященных 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион принял участие в торжествах, посвященных 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион принял участие в торжествах, посвященных 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион принял участие в торжествах, посвященных 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина

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У памятника Юрию Гагарину и Сергею Королеву

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион принял участие в торжествах, посвященных 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион принял участие в торжествах, посвященных 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион осмотрел тематическую выставку «Покорение космоса»

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Олег Алексеев

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Среди экспонатов выставки – газета «Комсомольская правда» от 13 апреля 1961 года, трудовая книжка Юрия Гагарина

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Среди экспонатов выставки – газета «Комсомольская правда» от 13 апреля 1961 года, трудовая книжка Юрия Гагарина

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион осмотрел тематическую выставку «Покорение космоса»

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«Среди экспонатов – газета «Комсомольская правда» от 13 апреля 1961 года, трудовая книжка Юрия Гагарина. Радует, что учащиеся школ бережно хранят памятные вещи, а также используют современные технологии для изучения космической тематики», – подчеркнул Олег Алексеев. Он поздравил жителей и гостей Энгельсского района с праздником. «12 апреля для всех нас связано с такими качествами, как мужество, чувство долга и любовь к Родине».

Также сенатор вместе с министром труда и социальной защиты Саратовской области Сергеем Егоровым посетил Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Директор учреждения Сергей Сафошкин рассказал, что дом-интернат занимает 4-е место в топе геронтологических учреждений стационарного ухода России. «В Энгельсском доме-интернате созданы достойные условия для активного и здорового долголетия. За последние годы продолжительность жизни пациентов увеличилась с 77,9 лет до 82 лет. Возраст проживающих – от 18 до 98 лет», – отметил Олег Алексеев.

Сейчас на территории дома-интерната идет строительство благоустроенного жилого корпуса в формате «миниквартир» на 68 койко-мест. После введения в эксплуатацию общая численность составит 763 койко-мест.

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