Посещение Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина

Source: President of Russia – Kremlin

Главная тематическая зона Парка – место приземления Юрия Гагарина – представляет собой композицию из стелы и памятника первому космонавту в окружении пешеходного маршрута, вымощенного плитами с выгравированными на них цитатами из сеансов связи лётчика с Землёй. Рядом расположена Площадь космонавтов с мраморной Стеной славы, на которой размещена информация о планетах Солнечной системы и этапах развития советской и российской космических программ, включая сведения об учёных, конструкторах и других участниках миссии «Восток-1». На территории Парка высажены деревья и кустарники, в том числе кедровая аллея – в память о позывном «Кедр», закреплённом за Юрием Гагариным при подготовке к орбитальному полёту.

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