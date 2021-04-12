Профильный Комитет СФ поддержал упрощение процедуры получения налоговых вычетов по НДФЛ

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам провел А. Артамонов.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Его провел председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

В заседании приняли участие статс-секретарь — заместитель Министра финансов РФ Алексей Сазанов и статс-секретарь — заместитель Министра спорта РФ Ксения Машкова.

Смотрите также

Члены Комитета СФ поддержали изменения в Налоговый кодекс РФ в части введения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.

Документ представил Алексей Сазанов. Законом, в частности, предусматривается установление упрощенного порядка получения имущественного налогового вычета по НДФЛ по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционного налогового вычета по НДФЛ по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Кроме того, документ регламентирует отчетность иностранных организации перед налоговыми органами.

Сенаторы также поддержали внесение изменений в законодательство в части совершенствования процедур, применяемых при банкротстве кредитных организаций, направленных на предупреждение банкротства НПФ.

Закон закрепляет права Банка России при осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации пенсионного сектора

Документ, вносящий поправки в семь федеральных законов, представил заместитель председателя Комитета СФ Мухарбий Ульбашев. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики Закон закрепляет права Банка России при осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации пенсионного сектора. Определяются особенности применения мер по предупреждению банкротства, вводится возможность применения моратория на удовлетворение требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда, регулируется процедура финансирования мероприятий по предупреждению банкротства и другие механизмы, необходимые для повышения устойчивости НПФ.

Среди рассмотренных документов – изменения в закон «О таможенном регулировании в РФ». Федеральным законом Правительство России наделяется полномочиями по определению категорий товаров, в отношении которых не применяются неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование.

Сенаторы также обсудили проект Постановления СФ «Об отчете о работе Счетной палаты РФ в 2020 году» и ряд законопроектов, находящихся на рассмотрении в нижней палате парламента. По всем рассмотренным вопросам принято положительное решение.

MIL OSI