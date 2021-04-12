Source: Russia – Council of the Federation

Представители верхней палаты парламента работали в составе миссий наблюдателей от МПА СНГ, ПА ОДКБ и ШОС.

По результатам мониторинга международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ пришли к выводу, что референдум по проекту закона Кыргызской Республики о Конституции Киргизии, состоявшийся 11 апреля 2021 года, соответствовал национальному законодательству, обязательствам страны и международным стандартам проведения демократических выборов.

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Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель сопредседателя от российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Жогорку Кенешем Кыргизской Республики Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

Делегация Совета Федерации во главе с Фаритом Мухаметшиным принимала участие в наблюдении за референдумом по Конституции Киргизии. В составе делегации – заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области член Комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин, ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Представители верхней палаты российского парламента работали в составе миссий наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ и от Шанхайской организации сотрудничества.

Фарит Мухаметшин представил заключение миссии международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ на пресс-конференции в Бишкеке.

«Миссия включала 54 депутата и сенатора из восьми стран-членов МПА СНГ, представителей Организации и экспертов из Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан. Наблюдатели от МПА СНГ посетили 78 участков Бишкека и населенных пунктов Чуйской области: проинспектировали участки до их открытия, в ходе работы и в момент составления участковыми избирательными комиссиями итоговых протоколов. Наблюдатели МПА СНГ также приняли участие в мониторинге процесса голосования на 13 из 48 зарубежных участков открытых в дипломатических представительствах Кыргызской Республики», — рассказал сенатор.

По его словам, Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики по проведению референдума, территориальные и участковые комиссии, органы власти осуществили необходимые организационные мероприятия, в том числе с учетом эпидемиологических требований. «В ходе подготовки и проведения референдума обеспечивался общественный порядок, агитационная компания проходила спокойно. В СМИ были предоставлены предусмотренные законом возможности освещения агитационных мероприятий и деятельности по подготовке к референдуму. Все это создало условия для спокойного осознанного волеизъявления граждан. Были обеспечены надлежащие условия для работы международных наблюдателей, осуществления ими мониторинга».

Сенаторы Российской Федерации приняли участие в наблюдении за референдумом по Конституции Киргизии

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Фарит Мухаметшин

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Сенаторы Российской Федерации приняли участие в наблюдении за референдумом по Конституции Киргизии

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Подведение итогов наблюдений за референдумом по Конституции Киргизии

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Подведение итогов наблюдений за референдумом по Конституции Киргизии

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Подведение итогов наблюдений за референдумом по Конституции Киргизии

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Сенаторы Российской Федерации приняли участие в наблюдении за референдумом по Конституции Киргизии

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Фарит Мухаметшин отметил активную работу сенаторов РФ в составе миссий международных наблюдателей.

Ольга Ковитиди представила результаты работы наблюдателей Парламентской Ассамблеи ОДКБ. «Международные наблюдатели ПА ОДКБ заявляют о том, что в Кыргызской Республике референдум состоялся. Очень надеемся, что поправки в Основной закон будут способствовать стабилизации в Республике, создадут все необходимые условия для поступательного развития государства, а также будут способствовать укреплению российско-киргизских межгосударственных связей», — сказала сенатор.

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества признала референдум открытым, свободным и легитимным, рассказала Наталья Косихина. Сенатор работала в составе миссии наблюдателей от ШОС.

«Референдум состоялся в атмосфере открытости и прозрачности. Граждане страны имели возможность сделать выбор осознанно и самостоятельно», — подчеркнула сенатор.

Она отметила большое число молодых людей, работавших наблюдателями. «Хороший знак, когда молодёжь активно участвует в важных для Республики процессах. Референдум по Конституции является серьезным шагом по пути дальнейшего развития демократических процессов. Можно поздравить народ Киргизии с успешным проведением референдума, пожелать успехов в реализации курса на устойчивое развитие страны, укрепление ее независимости и суверенитета».

На референдум был вынесен проект закона «О Конституции Кыргызской Республики», который предусматривает переход на президентскую форму правления. Основные поправки в Конституцию Киргизии касаются шести направлений: изменения полномочий Президента, Правительства, парламента, трансформации судебной системы, вопросов проведения референдума и образования нового органа власти – Народного Курултая.

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