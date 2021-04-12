Сборная России по тяжёлой атлетике завоевала девять медалей на Чемпионате Европы в Москве

Source: Russia Ministry of Sport

С 3 по 11 апреля в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошёл Чемпионат Европы по тяжёлой атлетики.

Первоначально турнир в Москве должен был пройти в апреле 2020 года, но он несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из почти 40 стран. Разыгрывались по 10 комплектов наград среди мужчин и женщин, а также лицензии на Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония).

Организаторы посвятили турнир памяти выдающегося тяжелоатлета, олимпийского чемпиона 1960 года Юрия Власова, ушедшего из жизни в феврале этого года.

В активе сборной России девять медалей, восемь из которых завоевали женщины. Единственную золотую награду нашей команде принесла Дарья Ахмерова (весовая категория до 87 кг). Серебряными призёрами стали Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё (до 59 кг) и Яна Сотиева (до 76 кг), бронзовыми – Анастасия Анзорова (до 64 кг), Анастасия Романова (до 76 кг), Дарья Рязанова (до 87 кг) и Тимур Наниев (до 109 кг).

В общекомандном зачёте российская сборная заняла восьмое место (1-4-4). Первенствовала сборная Украины (4-1-1), на второй позиции – команда Болгарии (3-3-1), на третьей – сборная Армении (2-2-4).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет спортсменов, тренеров и Федерацию тяжёлой атлетики России с наградами Чемпионата Европы и желает новых высоких достижений и уверенных побед!

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI