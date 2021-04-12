Совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Прежде всего, конечно, хочу поздравить ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с праздником – с Днём космонавтики и с 60-летием первого полёта человека в космос, полёта нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина.

Тогда – 12 апреля 1961 года – это грандиозное событие, без всяких сомнений, изменило мир. Началась новая эпоха, началась космическая эра, эра освоения космического пространства. И мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во Вселенную, а первопроходцем, как я уже сказал, на этом великом пути стал наш соотечественник.

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В эти дни праздничные мероприятия в честь юбилея проходят по всей стране и за рубежом. Сегодня в Саратовской области мы участвовали в открытии Парка покорителей космоса. В Калуге начинает работу новый комплекс Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского – теперь это один из самых больших в мире музеев, посвящённых освоению космоса. Юбилейные торжества проходят также на родине Юрия Гагарина – в Смоленской области, в Самаре, в Оренбурге и во многих других городах и, разумеется, в ведущих космических центрах: в Звёздном городке, на Байконуре и на нашем новом космодроме, на Восточном.

Наш долг – не только беречь память о поколении покорителей космоса, чтить мужество и смелость космонавтов, которые, невзирая на риск, шли в неизведанное, тех, кто создавал уникальные космические системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите, не только помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял космический потенциал. Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса.

В ракетно-космической отрасли России сейчас трудятся свыше 50 тысяч человек в возрасте до 35 лет, и надо ещё активнее привлекать молодые кадры, открывать им широкие возможности для карьерного роста, повышения уровня образования и квалификации, помогать улучшению условий жизни. Уверен, что в отрасли всегда будут работать достойные продолжатели дела Юрия Гагарина, Сергея Павловича Королёва, многих других выдающихся космонавтов, конструкторов, инженеров, которые своими успехами приумножают славу отечественной космонавтики.

В новом, XXI веке, Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. И сегодня мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой без преувеличения стратегической сфере.

Отмечу, что за последние два с половиной года проведено более 50 успешных пусков российских ракет-носителей. Буквально на днях, 9 апреля, с Байконура стартовал корабль «Союз МС-18» имени Юрия Гагарина с международным экипажем. Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнёрами в космосе.

Вместе с тем надо последовательно двигаться вперёд, решать новые задачи для новых фундаментальных исследований – как в практическом освоении космоса, внеземного пространства, так, как я уже сказал, и в фундаментальных исследованиях. Использовать наши преимущества для укрепления обороноспособности страны – об этом я тоже уже упоминал, – наращивания темпа научно-технологического и экономического развития страны.

В январе прошлого года, как вы знаете, мы утвердили Основы государственной политики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Они являются ориентиром для реализации масштабных задач в освоении космоса и на ближайшие годы, и в предстоящие десятилетия.

На что хотел бы, уважаемые коллеги, обратить особое внимание.

Для достижения поставленных масштабных целей нужен комплексный, долгосрочный подход, который в полной мере будет учитывать наши приоритеты в космической сфере и будет подкреплён соответствующими ресурсами. Для этого Правительству необходимо подготовить и утвердить документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в Основах госполитики в области космической деятельности.

Что хотел бы здесь отметить. Во-первых, конечно, все основные проекты нужно проанализировать ещё раз – проекты с наиболее важными этапами их реализации. Во-вторых, чётко определённые задачи и результаты каждого этапа должны нам быть абсолютно понятны. И в-третьих, само собой разумеется, все это должно быть привязано, все проекты должны быть привязаны к объёмам и источникам финансирования с разбивкой по годам.

Хочу ещё раз повторить: с учётом специфики космической деятельности такой документ должен носить комплексный и, что очень важно, долгосрочный характер, отражать наше видение перспектив развития космической отрасли не менее чем на 10 лет вперёд. При этом акцент должен быть сделан на практическом использовании результатов космической деятельности в экономике и социальной сфере России, прежде всего в области телекоммуникаций, транспорта, промышленности, образования, здравоохранения.

Добавлю, что космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации всей нашей жизни. Речь идёт о повышении качества связи и спутниковой навигации, о расширении возможностей для метеонаблюдений и экологического мониторинга, для дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью дорожного движения.

Понимаю, что с учётом динамично меняющихся внешней и внутренней ситуации, внешних и внутренних условий определённые приоритеты, срок поставленных задач в космической сфере, возможно, следует уточнить, скорректировать. И если у участников сегодняшнего совещания есть такие предложения, мы их, безусловно, обсудим в ходе сегодняшней встречи.

Давайте перейдём к обсуждению поставленных вопросов.

MIL OSI