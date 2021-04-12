Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии в регионе Физкультурно-спортивного фестиваля среди инвалидов.

Денис Гусев в ходе поездки в регион принял участие в открытии Физкультурно-спортивного фестиваля среди инвалидов

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Денис Гусев в ходе поездки в регион принял участие в открытии Физкультурно-спортивного фестиваля среди инвалидов

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Денис Гусев в ходе поездки в регион принял участие в открытии Физкультурно-спортивного фестиваля среди инвалидов

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Денис Гусев в ходе поездки в регион принял участие в открытии Физкультурно-спортивного фестиваля среди инвалидов

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Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе поездки в регион принял участие в открытии Физкультурно-спортивного фестиваля среди инвалидов.

В мероприятии, прошедшем в городе Нарьян-Маре, участвовал губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный. БездудныйЮрий ВасильевичГубернатор Ненецкого автономного округа

Обращаясь к участникам соревнований, сенатор отметил их силу воли и стремление к победе. «Преодолевая барьеры и успешно проявляя себя в разных областях жизни, вы ежедневно доказываете, что возможности человека поистине безграничны. Желаю вам новых достижений и спортивных побед», — сказал Денис Гусев.

Социальная поддержка инвалидов, в том числе семей с детьми-инвалидами, в регионе носит системный характер. Всего в НАО предусмотрено 43 меры государственной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья

Парламентарий подчеркнул, что социальная поддержка инвалидов, в том числе семей с детьми-инвалидами, в регионе носит системный характер. Всего в НАО предусмотрено 43 меры государственной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В состязаниях приняли участие 56 спортсменов. Они соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, настольном теннисе, дартсе, боулинге и настольных играх.

В завершение фестиваля Денис Гусев вручил награды победителям спортивного праздника и поблагодарил председателя правления Ненецкой окружной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) Надежду Ковалевскую за популяризацию адаптивной физической культуры и спорта, пропаганду активного образа жизни среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В состав регионального отделения ВОИ входит более 800 человек, его местные ячейки действуют в Нарьян-Маре и 11 муниципальных образованиях Заполярного района Ненецкого автономного округа.

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