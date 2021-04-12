С. Березкин принял участие в презентации проекта по восстановлению грузовика ЯАЗ-200 в Ярославле

Source: Russia – Council of the Federation

Ярославский автомобильный завод — важная часть истории нашего города, отметил сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе поездки в регион принял участие в презентации проекта Клуба исторических автомобилей по восстановлению грузовика ЯАЗ-200. Мероприятие было посвящено 75-летнему юбилею отечественного дизельного автомобилестроения.

На торжественном старте нового проекта присутствовали ветераны Ярославского автомобильного завода, заслуженные испытатели, а также студенты.

Сергей Березкин отметил, что 10 апреля 1946 г. в Ярославле был собран из отечественных узлов первый грузовик ЯАЗ-200, который затем участвовал во всех грандиозных стройках века. Накануне знакового для отечественной истории события ярославцы решили восстановить легендарную машину.

Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в презентации проекта Клуба исторических автомобилей по восстановлению грузовика ЯАЗ-200

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Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в презентации проекта Клуба исторических автомобилей по восстановлению грузовика ЯАЗ-200

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Сергей Березкин в ходе поездки в регион принял участие в презентации проекта Клуба исторических автомобилей по восстановлению грузовика ЯАЗ-200

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Сергей Березкин

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«Особую значимость проекту придает участие в нем молодежи, студентов Ярославского государственного технического университета, которые уже помогали профессионалам восстанавливать колесные раритеты. И, конечно, важно, что подобные инициативы энтузиастов находят поддержку в правительстве области, мэрии Ярославля. Успешное достижение цели было бы невозможно без надежных партнеров в лице ряда предприятий и вузов города», — сказал сенатор.

В Ярославле бережно относятся к истории автомобилестроения

Парламентарий подчеркнул, что в Ярославле бережно относятся к истории автомобилестроения. Он рассказал, что в 20-м веке автозавод, а затем моторный завод АО «Автодизель» был настоящим промышленным гигантом, с ним было связано много семей ярославцев. «Нам важно сохранять историю, это история нашего города».

«Вместе с тем, предстоит еще поработать и над нормативно-правовым обеспечением подобных инициатив. Законодательная база в отношении исторических машин, классических автомобилей на сегодняшний день еще не сформирована. В этом усматриваю и свою задачу как сенатора», — отметил Сергей Березкин.

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