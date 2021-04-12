Source: Russia – Council of the Federation

Представители муниципалитетов поделились опытом работы органов местного самоуправления.

Представители в СФ от законодательного и от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков и Николай Семисотов приняли участие в выездном семинаре – совещании с главами муниципальных образований региона по актуальным вопросам развития местного самоуправления.

Мероприятие прошло в Алексеевском районе области, участниками семинара — совещания стали главы шести районов, а также представители региональных органов власти.

Главы муниципальных районов поделились опытом работы органов местного самоуправления, выступили с докладами о подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду.

Представители профильных комитетов администрации Волгоградской области рассказали об организации и проведении на территории муниципальных образований региона противоэпизоотических мероприятий, реализации государственной программы Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий».

Обсуждалась эффективность проводимых мероприятий по обеспечению уличного освещения на территории муниципальных районов, решения актуальных проблем в сферы обращения с отходами, деятельности территориальных административных комиссий и др.

«Цель таких совещаний – оказание органам муниципальной власти содействия в их работе. Главы муниципальных образований делятся опытом и получают ответы на актуальные вопросы в сфере социально-экономического развития территорий, поднимают волнующие их проблемы, — сказал Сергей Горняков.

Николай Семисотов отметил, что такой формат взаимодействия местных властей, органов власти субъекта РФ и федеральных парламентариев дает возможность для более эффективного решения задач территорий. «По итогам семинаров все основные проблемы фиксируются, обсуждаются шаги для дальнейшего эффективного взаимодействия муниципалитетов с руководством региона», – сказал Николай Семисотов.

Обучающие семинары-совещания для глав муниципальных образований Волгоградской области проводятся с 2016 года, в аналогичном формате проведено более 35 выездных совещаний. Организатором мероприятий выступает комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Волгоградской области».

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