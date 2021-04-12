С. Митин: Преобразования в АПК направлены на повышение технологичности, эффективности и улучшения качества продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии международной выставки ПРОДЭКСПО-2021.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в открытии 28 международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства ПРОДЭКСПО-2021.

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«Продэкспо» — одна из ведущих международных выставок продуктов питания, напитков и сырья для их производства, крупнейшая отраслевая площадка для коммуникации поставщиков и закупщиков федеральных и региональных розничных сетей, организаций общественного питания. В выставке участвуют 1 548 компаний из 42 стран, в том числе 250 компаний из 32 субъектов России.

В последние годы агропромышленный комплекс стал одной из наиболее динамично развивающихся сфер российской экономики

«В последние годы агропромышленный комплекс стал одной из наиболее динамично развивающихся сфер российской экономики. Реализуются беспрецедентные меры государственной поддержки – в 2020 году на реализацию госпрограммы АПК был направлен 271 миллиард рублей», — отметил Сергей Митин.

По славам сенатора, российский аграрный экспорт впервые в 2020 г. превысил импорт. «Представляется важным обеспечить должный контроль за качеством и безопасностью продовольствия, недопущению поступления на рынок фальсифицированной и контрафактной продукции. Во исполнение поручения Президента РФ в стране создается национальная система прослеживаемости качества и безопасности пищевой продукции».

Законодатель обратил внимание, что Советом Федерации проводится большая работа по обеспечению населения качественной упакованной питьевой водой. На парламентском контроле – реализация комплекса государственных мер по наведению порядка на этом рынке. Проведенные верхней палатой совместно с федеральными органами власти мероприятия оказали положительное влияние на рынок упакованной питьевой воды.

«Результаты всероссийского исследования Роскачества показывают, что уже более 50 процентов рынка воды перешли на производство по техническому регламенту. По информации ведомства, производители упакованной питьевой воды осуществляют корректирующие мероприятия. За последние три месяца 20 процентов выявленных нарушений устранены», — указал сенатор.

Он напомнил, что в 2019 году был принят и с июля 2020 года начал действовать Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии». Закон предписывает норму, при которой, при продаже российских вин защищенного наименования, и вин, произведенных из российского винограда, их маркировка должна сопровождаться надписью «Вино России».

В ходе работы выставки Сергей Митин принял участие в пленарной сессии по теме «Тенденции рынка продовольствия-2021. Как пандемия изменила рынок и что с этим делать?».

Парламентарий подчеркнул, что из более 600 федеральных законов, принятых в период пандемии, около двух десятков оказывали прямое влияние на рынок продовольствия.

«Российский агросектор стал одной из наименее пострадавших отраслей по сравнению с другими секторами экономики. Однако мы использовали этот период, чтобы перезагрузить его регулирование, проанализировать административные барьеры. Итоги пандемии в сочетании с вступающими в силу федеральными законами не просто окажут влияние, а коренным образом изменят рынок продовольствия. Эти преобразования направлены в сторону прозрачности, повышения технологичности и эффективности, улучшения качества реализуемой продукции», — подчеркнул Сергей Митин.

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