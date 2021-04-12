Т. Кусайко: Акция «День юного специалиста» помогает мурманским школьникам выбрать будущую профессию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в акции, прошедшей в одной из школ Мурманска.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в акции «День юного специалиста».

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В ходе мероприятия, которое прошло в средней общеобразовательной школе №49 г. Мурманска, врачи из областного клинического многопрофильного центра рассказали старшеклассникам о специальности «кардиолог».

В своем выступлении Татьяна Кусайко отметила, что многие регионы, особенно северные, испытывают дефицит медицинских кадров. «Поэтому такие акции, которые направляют детей к осознанному выбору будущей профессии, приносят большую пользу. Мы ждем возвращения наших студентов-медиков на работу в медучреждения Мурманской области после окончания учебы», — добавила парламентарий.

Сенатор рассказала, что «Дни юного специалиста» в регионе проводятся с 2017 г. В проекте принимают участие учащиеся химико-биологических классов образовательных учреждений и врачи нескольких крупных медицинских организаций.

Татьяна Кусайко приняла участие в акции, прошедшей в одной из школ Мурманска

«На занятиях врачи рассказывают школьникам о той или иной врачебной специальности. В этом году перед учащимися будут выступать медицинские работники по различным направлениям, в том числе «неврология», «кардиология», «анестезиология и реанимация», — отметила Татьяна Кусайко.

Главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев сообщил, что сейчас около 300 студентов учатся по договорам Министерства здравоохранения в различных медицинских вузах страны. «Многим из них определиться с выбором профессии и специализации помогла именно наша акция».

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