Утвержден технико-экономический анализ проекта строительства газопровода «Союз Восток»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

12 апреля 2021, 15:55

Сегодня утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток», выполненный «Газпромом» в составе комплексного технико-экономического анализа проекта поставки трубопроводного газа из России в Китай через территорию Монголии. Газопровод «Союз Восток» пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2».

В рамках ТЭА проработаны основные технико-технологические параметры проекта. В частности, определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций. Предварительные расчетные показатели проекта дают необходимую экономическую эффективность его реализации.

Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток» (ТЭО; включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат), как и планировалось, будет разработано до конца года. Это закреплено в плане деятельности Совместной рабочей группы «Газпрома» и Правительства Монголии. ТЭО готовит компания специального назначения «Газопровод Союз Восток».

Справка

В декабре 2019 года «Газпром» и Правительство Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании. В рамках реализации Меморандума создана Совместная рабочая группа.

11 марта 2021 года утвержден план деятельности Совместной рабочей группы на 2021–2022 годы.

В начале 2021 года в Монголии зарегистрирована компания специального назначения «Газопровод Союз Восток». Она создана для проведения проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».

Экспортная мощность газопровода «Сила Сибири — 2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.

Управление информации ПАО «Газпром»

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