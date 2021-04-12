Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с ректором Южно-Уральского государственного университета.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе встретился с ректором Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александром Шестаковым.

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В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с открытием на базе Юридического института ЮУрГУ диссертационного совета по двум специальностям: конституционное право и уголовный процесс. Такое решение принято Министерством науки и высшего образования РФ.

Сенатор отметил, что это давно ожидаемое научным сообществом событие, которое возобновит успешную практику подготовки научных кадров и защиты результатов исследований по приоритетным направлениям современного российского права.

«Решение об открытии диссертационного совета стало признанием значительного вклада научных школ южноуральских ученых в построение системы публичной власти и обеспечение правопорядка — приоритетов, получивших новые ориентиры после внесенных летом 2020 конституционных изменений», — считает Олег Цепкин.

Олег Цепкин встретился с ректором Южно-Уральского государственного университета

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Олег Цепкин встретился с ректором Южно-Уральского государственного университета

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Олег Цепкин встретился с ректором Южно-Уральского государственного университета

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Олег Цепкин встретился с ректором Южно-Уральского государственного университета

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Он подчеркнул, что Челябинская область — стратегически важный регион со значительным научным потенциалом, способный готовить квалифицированные научные кадры и поддерживать поколение молодых ученых.

«Теоретические и прикладные исследования, которые готовит в своих стенах ЮУрГУ, могут внести существенный вклад в политико-правовое развитие нашего региона и России, создать новое экспертное сообщество юристов, продолжить славные традиции научных школ», — сказал парламентарий.

В ходе мероприятия Олег Цепкин посетил Юридический институт, где осмотрел криминалистические лаборатории. Во встрече также участвовала директор Юридического института Елена Титова.

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