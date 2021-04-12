Э. Исаков: Правила, регулирующие поддержку фитнес-индустрии, должны быть максимально простыми, доступными и справедливыми

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Экономические риски и возможности при изменении условий оказания физкультурно-оздоровительных услуг в сфере фитнес-индустрии».

Член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел «круглый стол» на тему «Экономические риски и возможности при изменении условий оказания физкультурно-оздоровительных услуг в сфере фитнес-индустрии».

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Сенатор отметил, что поводом к обсуждению этой темы стало принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», согласно которому Министерством спорта РФ будет утверждаться перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания.

Основная цель в сфере спорта – увеличение к 2030 году количества занимающихся физкультурой и спортом до 70 процентов

«На сегодня основная цель в сфере спорта – увеличение к 2030 году количества занимающихся физкультурой и спортом до 70 процентов. Эта задача обозначена в национальных целях, утвержденных Президентом РФ, в стратегии по развитию физкультуры и спорта, в Майских указах», — сказал Эдуард Исаков.

По его словам, для достижения этой цели необходима разработка и внедрение прорывных технологий. Комитет СФ по экономической политике на своих заседаниях постоянно обращает внимание на необходимость формирования экосистемы государственных и бизнес-институтов, на гармонизацию их деятельности.

«В данном случае речь идет о формировании механизма сотрудничества между Минспортом и физкультурно-оздоровительной отраслью, при которой налаживаются связи и достигается согласие. Комитет СФ по экономической политике беспокоит, что Министерство спорта создает избыточные нормы, которые в последующем усложнят достижение цели, утвержденной главой государства», — считает парламентарий.

Эдуард Исаков

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Как отметил Эдуард Исаков, важно, чтобы новые правила не привели к сокращению представителей малого бизнеса в сфере фитнеса. В то же время, эти правила не должны противоречить принципам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработчиком которого является Министерство экономического развития РФ.

«Необходимо снижать барьеры, риски чрезмерного регулирования. Законы, регулирующие поддержку фитнес-индустрии, в нынешний непростой для нее период должны быть максимально простыми, доступными и справедливыми», — подчеркнул сенатор.

В заседании «круглого стола» приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики статс-секретарь — заместитель Министра спорта РФ Ксения Машкова, директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития РФ Святослав Сорокин, вице-президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Марина Мандзюк, заместитель начальника отдела гармонизации законодательства в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Наталья Павлюченко, предприниматели, работающие в сфере фитнес-индустрии, эксперты.

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