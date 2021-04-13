А. Климов: Россия поможет соотечественникам за рубежом в вопросах обеспечения их прав

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал об общественной интернет-платформе, создаваемой для консолидации русского зарубежья.

Член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края заявил о важности работы по консолидации «русского мира». Сенатор провел онлайн-брифинг, посвященный вопросам поддержки соотечественников.

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По словам Андрея Климова, в настоящее время необходимо использовать новые формы работы, включая современные цифровые технологии.

В ходе мероприятия сенатор презентовал общественную интернет-платформу, создаваемую для консолидации русского зарубежья.

Интернет-платформа «Брег» задумана как открытая общественная площадка для взаимодействия по самым важным и актуальным вопросам между теми, кто считает себя причастным к глобальному «русскому миру»

«Интернет-платформа «Брег» задумана как открытая общественная площадка для взаимодействия по самым важным и актуальным вопросам между теми, кто считает себя причастным к глобальному «русскому миру». Среди ее организаторов – общественные и политические структуры, включая российский парламентский Европейский клуб», — рассказал Андрей Климов.

Координировать эту работу будет ответственный секретарь российского парламентского Европейского клуба Александр Фоменко, будет создан Общественный совет проекта.

Проект «Брег» поддерживается Федеральным агентством «Россотрудничество», но не получает финансирования из государственного бюджета и иных правительственных структур, взаимодействующих с соотечественниками, отметил Андрей Климов. «Платформа работает на некоммерческой основе и в строгом соответствии с российским законодательством, при соблюдении общепризнанных норм международного права. Кроме того, платформа «Брег» не имеет финансирования из‑за рубежа и не сотрудничает со структурами, деятельность которых признана в РФ нежелательной».

Основные элементы цифровой платформы «Брег» должны быть запущены к июлю нынешнего года, в полном объеме площадка начнет работать не позднее июля следующего года, сообщил сенатор. В рамках платформы для учета региональной специфики созданы независимые друг от друга, но взаимосвязанные сайты: «Соседи» — для соотечественников из стран постсоветского пространства, «Русскоязычная Европа», «Русскоязычная Азия», «Русскоязычная Африка», «Русскоязычная Америка».

Среди тематических направлений, которые будут развиваться на этих площадках, помимо поддержания русской общности и реализации образовательных проектов в сфере русского языка и истории, также темы, которые могут объединить людей, живущих в разных странах: вопросы сбережения экологии и среды обитания, сотрудничества в сфере науки и техники, проблемы миграции и многое другое, сказал Андрей Климов.

В ходе онлайн-брифинга сенатор рассказал о проведении традиционного международного фестивального марафона «От Атлантики до Тихого океана» и ответил на вопросы журналистов и интернет-пользователей.

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