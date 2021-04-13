А. Майоров: Закон о предоставлении рыболовных участков будет доработан с учетом мнения представителей профессионального сообщества и регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел заседание Комитета СФ.

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В ходе заседания Алексей Майоров проинформировал о ходе работы по преодолению разночтений проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме».

Он напомнил, что концепция законопроекта был согласован Комитетом, однако при принятии во втором чтении 23 марта 2021 г., был представлен новый текст. «У сенаторов и рыбацкой общественности возникли обоснованные сомнения в отношении однозначного толкования нормы закона, касающейся предоставления рыболовного участка после окончания срока действия договора на новый срок не путем проведения конкурса, а по результатам аукциона», — пояснил Алексей Майоров.

Глава Комитета СФ подчеркнул, что на необходимость принятия закона при условии согласованной позиции рыбаков и регуляторов, а также важность однозначного толкования его норм обращала внимание Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на 502-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с участием Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. «С учетом этого принятие закона в третьем чтении было отложено сначала на 7 апреля, а потом на 13 апреля».

Как сообщил законодатель, по результатам многочисленных консультаций было принято принципиально важное решение об изменении редакции текста законопроекта, принятого во втором чтении Государственной Думой. Он утончил, что встречи прошли 1 апреля этого года у Руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, 2 апреля 2021 г. у Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, 6 апреля у председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимира Кашина, 12 апреля у заместителя Председателя Государственной Думы Алексея Гордеева.

С этой целью, по словам сенатора, будет создана рабочая группа, сопредседателями которой будут Алексей Майоров и Владимир Кашин. Также в нее войдут сенаторы и депутаты Государственной Думы, а также представители рыбацкого сообщества, в том числе Ассоциация добытчиков лососей Камчатки, Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Олег Алексеев

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Борис Невзоров и Игорь Зубарев

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Геннадий Орденов и Виктор Новожилов

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Белоусов

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Иван Лебедев

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Арсен Фадзаев

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Егор Борисов и Татьяна Гигель

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Геннадий Емельянов

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«К принятию федерального закона будут подготовлены три постановления Правительства, необходимые для его реализации, которые будут, в том числе решать вопрос преимущественного права предоставления рыболовного участка на новый срок для добросовестного инвестора. Нашему Комитету необходимо продолжит работу над выработкой согласованной и однозначной редакции текста этого законопроекта», — подчеркнул Алексей Майоров.

Сенаторы обсудили также проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Документ был внесен Правительством РФ, принят Государственной Думой в первом чтении 23 марта 2021 г. На рассмотрение коллег документ представил член Комитета СФ Борис Невзоров. НевзоровБорис Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края

Парламентарий обратил внимание, что законопроект направлен на снижение степени зависимости российских рыбаков от иностранных инвесторов. Сегодня в соответствии с законом о рыболовстве и законом об иностранных инвестициях добыча рыбы для компаний с наличием у иностранного инвестора права прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 проц. общего количества голосов, составляющие уставный капитал стратегического общества разрешается только по согласованию с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Законопроект предусматривает внесение изменений в части снижения доли участия иностранного инвестора в уставном капитале рыбодобывающей организации с более чем 50 проц. до 25 проц. и более, при которой рыбодобывающая организация будет считаться находящейся под контролем иностранного инвестора.

Также вводятся запреты и ограничений на добычу водных биоресурсов для рыбодобывающих организаций, находящихся под контролем не только иностранного инвестора, но и группы лиц, в которую входит иностранный инвестор. «Предполагаемые законопроектом изменения — один из способов устранения рисков возникновения полной материально-технической и финансовой зависимости российских рыбодобывающих организаций от иностранных компаний», — подчеркнул Борис Невзоров.

Комитет рассмотрел проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Законопроект внесен сенаторами Российской Федерации Алексеем Майоровым, Сергеем Митиным, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Беланом Хамчиевым, ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия депутатами Государственной Думы.

Как отметил Алексей Майоров, законопроектом предлагается в действующий механизм сельскохозяйственного страхования включить защиту сельскохозяйственного производителя на случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

По словам сенатора, с учетом появления нового страхового риска законопроектом вводится новое понятие «чрезвычайная ситуация природного характера». Оно определяется как результат воздействия события природного характера, которое повлекло за собой полную утрату (гибель) урожая сельскохозяйственных культур или полную потерю жизнеспособности посадок многолетних насаждений. «Соответствующая поправка была подготовлена сенаторами РФ – членами профильного Комитета, в том числе авторами законопроекта, и своевременно направлена в Государственную Думу в установленный срок», — уточнил глава Комитета СФ.

Заместитель председателя Комитета СФ Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края выступил по проекту федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», внесенного Правительством РФ. Документ разработан в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации.

Как пояснил сенатор, законопроектом вводятся новые понятия, а также устанавливаются требования к производству, хранению, транспортировке и реализации улучшенных сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. При производстве такой продукции будет введен запрет на использование ГМО, на применение ионизирующего излучения, установлены требования к снижению применения пестицидов. Кроме того, подразумевается ужесточение требований по содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве такой продукции.

«Предусматривается, что подтверждение соответствия улучшенных сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется в форме добровольной сертификации в соответствии с требованиями отечественного законодательства о техническом регулировании», — уточнил Сергей Белоусов.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению доступности для населения продукции сельского хозяйства, обладающей улучшенными характеристиками, увеличению конкурентных преимуществ российской продукции за рубежом, а также формированию на внешнем рынке положительного имиджа страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками».

По словам парламентария, Комитет провел отдельное совещание по проекту этого закона, по итогам которого была выявлена необходимость подготовки поправок в части изменений в подпункт 1 части 1 статьи 4 законопроекта по уточнению требований к производству и расфасовке кормовых добавок, пестицидов, агрохимикатов и химических мелиорантов с улучшенными характеристиками. «Речь идет об использовании для этих целей оборудования, которое применяется и для производства иной однородной продукции. Это предложение поддержано Минсельхозом России. Указанные поправки подготовлены и будут направлены в Государственную Думу в установленные сроки».

Члена Комитета СФ Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края представила проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части упразднения запретов деятельности в границах рыбоохранных зон), внесенный Правительством РФ.

«Законопроект направлен на исключение дублирующих обязательных требований к субъектам предпринимательской деятельности в рыбоохранных зонах», — отметила сенатор. Она обратила внимание, что в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются водоохранные зоны, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельности.

«В целях исключения дублирующих требований законопроект предлагает упразднить рыбоохранные зоны. При этом требования по сохранению условий для воспроизводства водных биоресурсов, установленные рыбоохранными зонами, сохраняются в требованиях по сохранению среды их обитания, установленных для водоохранных зон, так как они аналогичные», — уточнила парламентарий.

«Последствием реализации законопроекта будет отмена необходимости соблюдения субъектами предпринимательской деятельности дублирующих обязательных требований, предусмотренных национальным законодательством, а также исключение риска сокращения границ перестоохранных полос лесов», — сказала Людмила Талабаева.

В мероприятии принял участие официальный представитель Правительства РФ, статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

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