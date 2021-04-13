А. Пронюшкин: Развитию малой авиации будет способствовать создание современной нормативно-правовой базы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание «О государственном регулировании авиации общего назначения».

Член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области провел совещание, посвященное государственному регулированию авиации общего назначения.

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В совещании приняли участие сенаторы Российской Федерации Ольга Епифанова, ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Сергей Калашник, КалашникСергей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Игорь Морозов, МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области депутат Государственной Думы Вера Ганзя, заместитель Министра транспорта РФ Игорь Чалик, заместитель Руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Сторчевой, представители Минпромторга России, органов государственной власти, профессиональных общественных организаций.

По словам Александра Пронюшкина, проблемы развития авиации общего назначения сдерживают многие экономические процессы в регионах, люди не получают полноценных транспортных услуг, дефицит которых особо остро ощущается в районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. «Реальное состояние авиации общего назначения можно охарактеризовать как неудовлетворительное. До настоящего времени полноценного парка воздушных судов малой авиации не создано», — сказал сенатор.

В России много частных производителей воздушных судов, отметил он. «Но существующая нормативно-правовая база не позволяет им наладить серийное производство. Ситуацию нужно менять принципиально, так как потенциал в этой области в стране очень большой».

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Немаловажной проблемой, считает парламентарий, является система обучения частных пилотов. «Она могла бы приносить огромную пользу отрасли и прибыль организаторам, но ее так и не создано».

«Большие проблемы существуют в допуске воздушных судов авиации общего назначения к использованию воздушного пространства и аэродромов. Существенно ограничен перечень авиационных работ, которые может выполнять малая авиация».

По мнению комитета, одной из основных причин сложившейся ситуации является отсутствие вопросов развития авиации общего назначения (малой авиации) в документах стратегического планирования, сказал Александр Пронюшкин. «Ни в государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы до 2024 года», ни в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года» данный термин не упоминается».

Комитет предлагает для развития авиации общего назначения рассмотреть возможность в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» провести Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке эффективных моделей функционирования авиации общего назначения и их нормативно-правовому регулированию, сказал сенатор.

«Данная работа должна комплексно увязать между собой вопросы производства воздушных судов, использования воздушного пространства, создания инфраструктуры и подготовки летного состава, решить вопросы сервисного обслуживания и нормативно-правового регулирования и целый ряд других».

Состоялась содержательная дискуссия. Обсуждались проблемы и конкретные меры по развитию отрасли, необходимые изменения в федеральные авиационные правила, перспективы создания отечественных воздушных судов для малой авиации, снижению аварийности.

По итогам проведения совещания все высказанные предложения будут систематизированы и включены в решение Комитета Совета Федерации по экономической политике, заключил Александр Пронюшкин.

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