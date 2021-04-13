В Совете Федерации состоится 503-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках «правительственного часа» перед сенаторами выступит заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На 503-м заседании Совета Федерации будут рассмотрены изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на упрощение процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.

Законом, в частности, предусматривается установление упрощенного порядка получения имущественного налогового вычета по НДФЛ по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционного налогового вычета по НДФЛ по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Среди социально значимых законов — внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, а также внесение в законодательство изменений, направленных на предупреждение банкротства негосударственных пенсионных фондов.

Парламентарии рассмотрят поправки в закон об основах туристской деятельности в РФ в части правового регулирования работы экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников и новеллы в Трудовой кодекс РФ, касающиеся установления особенностей регулирования труда работников в электроэнергетике, в сфере промышленной безопасности и др.

В ходе «правительственного часа» перед сенаторами выступит заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представит доклад о своей деятельности за 2020 год.

В формате «Время эксперта» запланировано выступление генерального директора «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения России, директора МНИОИ имени П.А. Герцена, главного внештатного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна.

Будут рассмотрены изменения в закон «О выборах депутатов Государственной Думы», предполагающие увеличение числа кандидатов, включаемых в общефедеральную часть списка кандидатов. А также сенаторские поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» в части уточнения прав и обязанностей субъектов, выполняющих функции иностранного агента. Документ был внесен сенаторами РФ Андреем Климовым, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Еленой Афанасьевой, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Александром Вайнбергом, ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области Любовью Глебовой ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики и Олегом Мельниченко МельниченкоОлег ВладимировичВременно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области в период исполнения им сенаторских полномочий.

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