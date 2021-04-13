Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#День космонавтики13.04.2021 17:30

Главкосмос провел телемост с Хельсинки в ознаменование 60-летия полета Гагарина

В понедельник компания «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») организовала и провела видеомост Space tourism. How Soon? со столицей Финляндии — городом Хельсинки. В мероприятии, приуроченном к 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина, приняли участие генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов, космонавт Роскосмоса, Герой России Олег Котов, финский предприниматель, основатель стартап-конференции Slush и один из создателей игры Angry Birds Петер Вестербака, а также музыкант, автор популярной финской песни Lennä Juri Gagarin («Лети, Юрий Гагарин!») Хейкки Сало.

В ходе телемоста зрители увидели кадры архивной кинохроники, запечатлевшей визит Юрия Гагарина в 1961 году в столицу Финляндии. Во время дискуссии участники обменялись мнениями о перспективах развития космического туризма, о необходимых этапах при подготовке к полету. Кроме того, были отмечены возможности коммерциализации туристами своего космического путешествия и опыта, полученного от такого путешествия.

В завершение мероприятия Хейкки Сало вживую исполнил свой хит Lennä Juri Gagarin. Полная версия телемоста доступна на официальном канале Главкосмоса на видеохостинге YouTube.

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