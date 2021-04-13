Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#День космонавтики13.04.2021 19:50

День космонавтики в ЦЭНКИ

В концертном зале Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошел праздничный концерт, посвященный юбилею полета Юрия Гагарина в космос. С приветственным словом к сотрудникам предприятия обратился генеральный директор ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов.

После этого состоялось награждение работников медалями В.П. Бармина, почетными грамотами и благодарностями Госкорпорации «Роскосмос». За многолетний добросовестный труд и в знак признания заслуг в деле создания ракетно-космической техники почетное звание «Ветеран труда ЦЭНКИ было присвоено 30 сотрудникам.

Кроме того, поздравил коллег с праздником Президент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, советник генерального директора ЦЭНКИ по науке Игорь Бармин. Он вручил памятную медаль «60 лет со дня первого полета человека в космос» Руслану Мухамеджанову, Олегу Майдановичу, Александру Фадееву и Евгению Анисимову.

В праздничном концерте для почетных гостей и сотрудников выступили звезды отечественной эстрады — актер мюзикла «Ромео и Джульетта» Сергей Лашманов, певицы Елена Келеп и Наталья Самойлова, лауреат премии «Шансон» Артур Руденко, музыканты Константин Бубнов и Герман Грач, участница группы «Тутси» Ирина Ортман, и ведущие — Алексей Огурцов и Даяна Брют.

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