Е. Афанасьева приняла участие в заседании Бюро Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области в режиме видеоконференции приняла участие в заседании Бюро Постоянного комитета Межпарламентского союза (МПС) по вопросам мира и международной безопасности.

Смотрите также

Мероприятие состоялось в рамках подготовки предстоящей 142-й Ассамблеи МПС, запланированной к проведению в период 24–28 мая 2021 г.

Как сообщила сенатор, в ходе заседания были рассмотрены специальные процедуры, которые будут применяться в связи с виртуальным форматом предстоящей Ассамблеи, также в центре дискуссии был проект резолюции по теме «Парламентские стратегии по укреплению мира и безопасности в рамках противодействия угрозам и конфликтам, связанным со стихийными бедствиями и их последствиями». Этот документ будет принят на майской Ассамблее.

Кроме того, участники заседания кратко обозначили существующие проблемы в сфере обеспечения мира и международной безопасности.

В онлайн мероприятии приняли участие представители законодательных органов Испании, Канады, Катара, ОАЭ, России, Таиланда, Украины, Франции, Эквадора и т. д.

Межпарламентский союз (МПС) — крупнейшая парламентская организация мира, членами которой являются 179 парламентов. Органами Межпарламентского союза являются: Ассамблея, Руководящий совет, Исполнительный комитет и Секретариат. В МПС действуют четыре постоянных комитета – по вопросам мира и международной безопасности, по устойчивому развитию, по демократии и правам человека, по делам ООН.

MIL OSI