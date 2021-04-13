Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике.

В Комитете СФ по социальной политике прошло расширенное заседание с участием руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Александра Бугаева. Мероприятие провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы В заседании также приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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В своем выступлении глава профильного ведомства напомнил, что в прошлом году было принято два основополагающих для отрасли правовых акта: Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» и профессиональный стандарт «Специалист по работе с молодежью». Он также подвел итоги года прохождения Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«За год борьбы с пандемией пять миллионов человек стараниями 190 тысяч волонтеров получили помощь. Всего в добровольческую деятельность за прошлый год было вовлечено более семи миллионов человек, для поддержки добровольчества создано 435 центров», — сообщил Александр Бугаев. Он добавил, что программа повышения мобильности волонтеров будет продолжена, для этого предусмотрены специальные образовательные стажировки для волонтеров.

В ходе заседания сенаторы рекомендовали к одобрению ряд федеральных законов.

Так, Комитет поддержал дополнения в Трудовой кодекс РФ, устанавливающие особенности регулирования труда работников в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, промышленной безопасности, а также безопасности гидротехнических сооружений.

Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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Мохмад Ахмадов

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Инна Святенко

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Юрий Архаров

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Ирина Петина

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Сергей Леонов

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Андрей Чернышев

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Валерий Рязанский

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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По словам члена Комитета СФ Сергея Горнякова, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области правовой акт направлен на оптимизацию требований по подготовке и аттестации работников вышеуказанных сфер деятельности.

«Принятие закона будет способствовать сохранению отраслевой системы работы с отдельными категориями сотрудников в данных отраслях с учетом особенностей производственно-технологических процессов и повышенными требованиями к обеспечению безопасности функционирования объектов электроэнергетики и энергосистемы в целом», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что этот Федеральный закон был внесен в одном пакете с уже вступившими в силу 8 декабря 2020 г. изменениями в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и статью 232 Федерального закона «О теплоснабжении».

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» с целью введения правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

По словам Инны Святенко, в закон вводится новое понятие – «национальный туристский маршрут», который определен как «туристский маршрут, имеющий особое значение для развития внутреннего туризма и въездного туризма и определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Кроме того, в законе уточнены понятия экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника.

«Устанавливается требование об обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, порядок её проведения и требования к аттестуемым лицам. Правила оказания услуг указанными лицами определяются Правительством Российской Федерации», — сказала глава профильного Комитета СФ.

Инна Святенко отметила, что аттестацию экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков будет проводить аттестационная комиссия, созданная региональным органом государственной власти в сфере туризма, а аттестацию инструкторов-проводников — НКО, включенные в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников на всей территории Российской Федерации.

«Вести единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, а также единый федеральный реестр инструкторов-проводников будет Ростуризм, который разместит содержащиеся в указанных реестрах сведения на своем официальном сайте в Интернете», — продолжила сенатор.

Инна Святенко отметила важную норму, которая указана в законе, – оказание услуг экскурсовода (гида) и гида-переводчика гражданами РФ. «Эта норма исключит искажения иностранными гражданами исторических фактов и другой политической, социально-экономической информации о Российской Федерации, представляемой туристам, что соответствует международной практике», — пояснила законодатель.

Принятие Федерального закона будет способствовать повышению защиты прав и безопасности потребителей туристских услуг, эффективности государственного регулирования в сфере туризма, а также конкурентоспособности российских туристских продуктов.

Сенаторы поддержали изменения в Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Законом изменен период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года до 31 декабря 2021 года, в этой связи уточняются отдельные положения данного закона», — сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ Александр Варфоломеев. ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия

По словам парламентария, уточняются особенности осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях чемпионата, а также порядок въезда и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших гражданско-правовые договоры об участии в мероприятиях чемпионата в качестве волонтеров, особенности регулирования использования радиочастотного спектра и ряд других положений.

В ходе заседания сенаторы также поддержали ряд изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

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