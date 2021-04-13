Минэнерго России заключило с НПЗ соглашения о модернизации и строительстве новых мощностей по производству топлива

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 апреля. – Минэнерго России заключило с нефтеперерабатывающими заводами соглашения о предоставлении инвестиционной надбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырьё до 1 января 2031 года для строительства новых производственных мощностей глубокой переработки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2021 № 219 «О соглашениях о создании новых производственных мощностей по глубокой переработке нефтяного сырья, природного газа, прямогонного бензина, средних дистиллятов и о создании новых объектов».

Налоговым кодексом РФ определены принципы заключения и права для компаний-получателей инвестиционной надбавки, при этом вышеупомянутым Постановлением Правительства определены формы таких соглашений и уточнён ряд положений закона. Минимальный срок действия таких инвестсоглашений с нефтеперерабатывающими заводами ограничен 1 января 2031 года.

В рамках соглашений нефтяными компаниями запланированы ввод и реконструкция 30 технологических установок вторичной переработки нефти, а также вспомогательных установок и объектов общезаводского хозяйства.

Ввод этих мощностей окажет значительное положительное влияние на внутренний топливный рынок, в частности, позволит увеличить производство автомобильного бензина экологического класса К5 более чем на 3,6 млн тонн в год, нарастить выпуск дизельного топлива экологического класса К5 более чем на 25 млн тонн в год, а также в целом обновить технологические мощности России по переработке нефти, укрепив надёжность российского нефтеперерабатывающего комплекса.

Соглашения были подписаны в отношении проектов модернизации следующих НПЗ: Московского НПЗ, Омского НПЗ, предприятия «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», Афипского НПЗ, предприятия «Орскнефтеоргсинтез», Новошахтинского завода нефтепродуктов, предприятия «ТАНЕКО», Ильского НПЗ, предприятия «Газпром нефтехим Салават», Новокуйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ, Туапсинского НПЗ, Комсомольского НПЗ и Антипинского НПЗ.

Планируемый объём инвестиций в установки вторичной переработки в рамках программ модернизации перечисленных НПЗ с 2019 по 2026 год включительно составит около 800 млрд руб.

В течение 2021 года ожидается заключение ещё ряда соглашений.

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