Посещение Координационного центра Правительства

Source: President of Russia – Kremlin

Координационный центр Правительства создан 12 февраля 2021 года для обеспечения взаимодействия федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в процессе разрешения штатных и нештатных ситуаций, поддержки реализации приоритетных задач и проектов, определённых Президентом и Правительством.

Деятельность Координационного центра построена на современных цифровых технологиях – системе управления спецпроектами, системе управления рисками социально-экономического развития Российской Федерации, мультимодальной системе сбора обратной связи от граждан, системе анализа данных и других. Большие данные поступают в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и других источников.

Стратегическое управление и общее руководство центром осуществляет Председатель Правительства Михаил Мишустин Мишустин Михаил ВладимировичПредседатель Правительства Российской Федерации . Руководитель Координационного центра – Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко Чернышенко Дмитрий НиколаевичЗаместитель Председателя Правительства .

MIL OSI