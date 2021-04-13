Профильный Комитет СФ предварительно обсудил доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 2020 год

Source: Russia – Council of the Federation

Также состоялось рассмотрение кандидатуры для назначения членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ — представителем общественности.

Состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Состоялось предварительное обсуждение кандидатуры для назначения членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ – представителем общественности.

По итогам обсуждения, Комитет СФ принял решение рекомендовать Совету Федерации назначить членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ — представителем общественности Сергея Хазанова — заведующего кафедрой административного права Уральского государственного юридического университета.

На заседании Комитета СФ Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова представила ключевые положения доклада о своей работе в 2020 году и ответила на вопросы сенаторов. Состоялось предварительное обсуждение документа с участием полномочного представителя СФ по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ Екатерины Алтабаевой.

Комитет СФ подготовил заключение, содержащее в себе подробный анализ итогов деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за прошедший год, а также представленных им рекомендаций, направленных на повышение эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина.

Среди достоинств доклада сенаторы отметили его актуальность, подробный анализ ситуации с правами человека в РФ, основанный на различных источниках, оперативную реакцию на появление новых проблем и вызовов, в частности, большого блока вопросов, связанных с противодействием пандемии новой коронавирусной инфекции.

Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Андрей Клишас

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Андрей Клишас

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Татьяна Москалькова

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Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Расширенное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Уполномоченному в рамках своей деятельности следует обратить особое внимание на практику реализации новелл законодательства об иноагентах и механизмах защиты граждан от недобросовестных действий со стороны иноагентов в целях недопущения вмешательства во внутренние дела нашего государства», — говорится в заключении Комитета.

Кроме того, сенаторы полагают, что следует обратить внимание Уполномоченного на целесообразность проведения анализа практики реализации конституционного права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, и на этой основе подготовить законодательные предложения по пресечению вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Комитет СФ положительно оценил нововведение в работе Уполномоченного – создание карты нарушений прав журналистов. «Успешный опыт работы Интернет-приемной на официальном сайте Уполномоченного может быть распространен и на другие сферы нарушения прав граждан».

Сенаторы также отметили, что тема защиты прав человека в уголовном процессе продолжает оставаться одной из самых волнующих для россиян. «В связи с этим Комитет СФ полагает, что следует продолжить уделять особое внимание вопросам системного совершенствования нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сферах уголовного, уголовно-процессуального, а также уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации».

Было отмечено появление нового раздела «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы». В частности, большую значимость имеет социальный проект «Начни с чистого листа», реализуемый с участием ФСИН России, Фонда Президентских грантов, Уполномоченного по правам человека в РФ.

Комитет СФ рекомендовал СФ принять доклад к сведению.

С докладом о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выступит на заседании Совета Федерации 14 апреля 2021 года.

На заседании сенаторы поддержали внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетних, и ужесточающих ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Были рассмотрены изменения в закон «О выборах депутатов Государственной Думы», предполагающие увеличение числа кандидатов, включаемых в общефедеральную часть списка кандидатов. А также сенаторские поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» в части уточнения прав и обязанностей субъектов, выполняющих функции иностранного агента.

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