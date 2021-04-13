Сенаторы обсудили практику и совершенствование работы института полномочных представителей Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» на эту тему провели В. Тимченко и С. Горячева.

В верхней палате парламента состоялся «круглый стол» на тему «Институт полномочных представителей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: практика, совершенствование работы».

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Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области открывая заседание, отметил, что необходимо хорошо понимать формат работы и роль полномочных представителей, их функционал, полномочия при исполнении тех или иных обязанностей, возложенных на них палатой.

«Институт полномочных представителей Совета Федерации достаточно обширен, и они играют далеко не последнюю роль в системе государственной власти РФ», — сказал сенатор.

По словам Вячеслава Тимченко, сегодняшнее обсуждение послужит дальнейшему развитию парламентаризма в стране и позволит наиболее эффективно выполнять эту функцию в палате регионов.

«По итогам «круглого стола» будут подготовлены не только рекомендации, но и «дорожные карты» о том, что же такое должность полномочного представителя СФ в том или ином органе, какие он имеет права, какими обладает полномочиями и какова его ответственность, в том числе перед Советом Федерации», — сообщил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ Светлана Горячева ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края в своем выступлении напомнила, что институт полномочных представителей Совета Федерации был введен в 2002 г. Постановлением СФ, которым утверждалось внесение изменений и дополнений в Регламент верхней палаты парламента.

«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Светлана Горячева

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Екатерина Алтабаева

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«Круглый стол» Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Предусмотрено, что кандидатуры для назначения полномочных представителей направляются профильными комитетами СФ для рассмотрения в Комитет СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, который представляет их Председателю Совета Федерации. «Далее Совет Федерации по предложению Председателя палаты назначает из числа сенаторов полномочного представителя СФ», — сказала Светлана Горячева.

«На сегодняшний день у нас двенадцать полномочных представителей в различных органах», — отметила сенатор.

В работе «круглого стола» приняли участие полномочный представитель СФ по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ Екатерина Алтабаева, полномочный представитель СФ по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Владимир Кравченко, полномочный представитель СФ по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области полномочный представитель СФ в Верховном Суде РФ Елена Мизулина, МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области полномочный представитель СФ в Правительстве РФ Вячеслав Наговицын, полномочный представитель СФ в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики Анатолий Широков, ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин, полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Вадим Живулин и другие.

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