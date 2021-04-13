Стартовали командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 апреля. – В целях реализации поручений Президента Российской Федерации с 13 по 15 апреля проходят командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, в том числе с отработкой вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Головным исполнителем по командно-штабным учениям назначено МЧС России.

В рамках подготовки функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 60 предприятий ТЭК и в 18 организациий, находящихся в ведении Минэнерго России, направлено соответствующее письмо Министерства с организационными указаниями. От всех организаций получена информация о готовности к участию в командно-штабных учениях.

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