С. Белоусов: Важно информировать потребителя о свойствах сертифицированной органической продукции

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Продэкспо – 2021 сенатор принял участие в тематической сессии, посвященной итогам первого года действия закона об органической продукции.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в работе Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо — 2021».

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Сенатор принял участие в тематической сессии, посвященной итогам первого года действия закона об органической продукции. Он отметил, что органическое сельское хозяйство для нашей страны достаточно новое направление и отечественные производители делают первые шаги в этом бизнесе. Вместе с тем, в России производится огромное количество местных товаров, которые можно и нужно продвигать как уникальные региональные бренды экологической продукции.

Парламентарий выразил обеспокоенность, что на продовольственном рынке, помимо сертифицированной органической продукции присутствует множество товаров с маркировками «-органик», «-эко», «-био». «Эта сомнительная продукция, так называемая псевдоорганика, вводит потребителя в заблуждение и затрудняет осознанный выбор. В этом вопросе, несомненно, нужно наводить порядок», — уверен сенатор.

Одновременно с усилением контрольно-надзорных мероприятий для обеспечения сбалансированного роста производства, считает Сергей Белоусов, важно сосредоточится на тех мерах, которые в большей степени направлены на формирование устойчивого спроса. Речь идет о повышении доверия к российскому знаку «органик» и информировании потребителя о свойствах такой продукции.

«Работу стоит проводить не только среди взрослого населения. Начинать нужно с детских коллективов, воспитывая тем самым, новое поколение грамотных, образованных потребителей», — считает сенатор.

По его словам, проблемы экологии сегодня волнуют многих российских граждан. Тенденция бережливого потребления, столь актуальная для европейских стран, была подхвачена и в России. «Мы видим новый подход со стороны ритейла по реализации «зеленых проектов. Хочется надеяться, что это не просто дань моде, а серьёзная планомерная работа по изменению манеры потребления и стремление сделать экологические продукты нормой в повседневной жизни наших граждан», — резюмировал парламентарий.

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